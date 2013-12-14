Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Rheinfelden, St. Martin Interessantes historisches Geläut mit teilweise aussergewöhnlich weiten Tonabständen. 14.12.2013, 08:13 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Die zweite Glocke zählt zu den frühesten datierten Glocken der Schweiz. Die grosse Glocke, in ihrer Inschrift Hosianna genannt, wurde von einem wandernden Giesser aus Frankreich gegossen, der sich später in Österreich niederliess. Glockendetails OrtRheinfelden AGKircheStadtkirche St. MartinKonfessionchristkatholischAufnahme2000SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesserc'Friedensglockeca. 1750 kg1539Hans von Maulain, Lothringeng'Salveglockeca. 880 kg1350a'Betzeitglockeca. 540 kg1745Franz Anton Grieshaber, Waldshute" Mette / Fastenglöcklein ca. 170 kg15. Jh. bolja Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat