Diese Zier schmückt die Glocken mit künstlerisch hochstehenden geometrischen Musterungen, monumentalen Evangelistensymbolen sowie einer für damalige Verhältnisse modernen, breit gedehnten Schrift. Die grosse Glocke zählt mit ihrer volltönigen Stimme auch klanglich zu den gelungensten Werken Rüetschis aus dieser Zeit.
Glocken der Heimat Romanshorn, reformierte Kirche
Ein mächtiges und geschlossenes Gesamtgeläut, das zeitgleich mit dem Kirchenneubau angeschafft wurde. Die Kirchenarchitekten Otto Pfleghard und Max Haefeli persönlich entwarfen im Sinne des Gesamtkunstwerks auch die Glockenzier.
