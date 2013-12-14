Inhalt

Glocken der Heimat - Romanshorn, reformierte Kirche Ein mächtiges und geschlossenes Gesamtgeläut, das zeitgleich mit dem Kirchenneubau angeschafft wurde. Die Kirchenarchitekten Otto Pfleghard und Max Haefeli persönlich entwarfen im Sinne des Gesamtkunstwerks auch die Glockenzier.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Diese Zier schmückt die Glocken mit künstlerisch hochstehenden geometrischen Musterungen, monumentalen Evangelistensymbolen sowie einer für damalige Verhältnisse modernen, breit gedehnten Schrift. Die grosse Glocke zählt mit ihrer volltönigen Stimme auch klanglich zu den gelungensten Werken Rüetschis aus dieser Zeit. Glockendetails Ort Romanshorn TG Objekt Kirche Konfession reformiert Aufnahme 2010 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser as° 4930 kg 1910 H. Rüetschi & Co., Aarau c' 2500 kg 1910 H. Rüetschi & Co., Aarau es' 1400 kg 1910 H. Rüetschi & Co., Aarau f' 1000 kg 1910 H. Rüetschi & Co., Aarau as' 650 kg 1910 H. Rüetschi & Co., Aarau

bolja