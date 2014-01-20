Vom alten Geläut, das erst 1950 tiefgreifend zum heutigen umgestaltet wurde, blieb nur die grosse Glocke des Aarauer Giessers Johann Heinrich Bär verschont. Die kleineren, teilweise von Lothringer Wandergiessern gegossenen Glocken sind nicht mehr vorhanden oder wurden weitergegeben. Wie häufig in der Schweiz, so musste für den mächtigen Glockenstuhl und sein schweres Geläut ein solides Betongeschoss mit Auflagern eingezogen werden.

Glockendetails