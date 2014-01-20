 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Ruswil, St. Mauritius

Sehr grosses und tontiefes, klassisches Geläut, das der mächtigen barocken Landkirche gut entspricht.

20.01.2014, 08:49

Teilen

Vom alten Geläut, das erst 1950 tiefgreifend zum heutigen umgestaltet wurde, blieb nur die grosse Glocke des Aarauer Giessers Johann Heinrich Bär verschont. Die kleineren, teilweise von Lothringer Wandergiessern gegossenen Glocken sind nicht mehr vorhanden oder wurden weitergegeben. Wie häufig in der Schweiz, so musste für den mächtigen Glockenstuhl und sein schweres Geläut ein solides Betongeschoss mit Auflagern eingezogen werden.

Glockendetails

OrtRuswil LU
ObjektKirche St. Mauritius
Konfessionkatholisch
Aufnahme1998
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
Christkönigsglocke5376 kg1950H. Rüetschi AG, Aarau
Dreifaltigkeitsglocke3250 kg1817Johann-Heinrich Bär, Aarau
d'Muttergottesglocke1653 kg1950H. Rüetschi AG, Aarau
e'Mauritiusglocke1158 kg1950H. Rüetschi AG, Aarau
g'Schutzengelglocke703 kg1950H. Rüetschi AG, Aarau

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)