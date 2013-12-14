Inhalt

Glocken der Heimat - Saanen, Mauritiuskirche Stolzes und klangvolles Geläut, mitten im Zweiten Weltkrieg gegossen. Es ersetzt ein historisch sehr bedeutendes Ensemble des 15., 16. und 19. Jahrhunderts, das bei einem Brand der Kirche vollständig vernichtet wurde.

Ungewöhnlich für jene Zeit und womöglich aus Respekt vor dem alten Bestand, wurden die neuen Glocken an Holzjoche mit schönem geschmiedetem Beschläg gehängt. Glockendetails Ort Saanen BE Kirche St. Mauritius Konfession reformiert Aufnahme 1959 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser b° Festtagsglocke 3488 kg 1942 H. Rüetschi AG, Aarau es' Mittagsglocke 1419 kg 1942 H. Rüetschi AG, Aarau f' Vesperglocke 1021 kg 1942 H. Rüetschi AG, Aarau g' Feuerglocke 726 kg 1942 H. Rüetschi AG, Aarau b' Wasserglocke 401 kg 1942 H. Rüetschi AG, Aarau c" Frauenglocke 286 kg 1942 H. Rüetschi AG, Aarau

