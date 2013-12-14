 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Sachseln, St. Theodul

Die Glocken sind im Turm auf drei Stockwerke verteilt.

14.12.2013, 08:43

Die drei grossen Glocken wurden vom Vorgänger der Giesserei Rüetschi in Aarau gegossen und tragen Zierelemente, die in der Deutschschweiz auch schon Jahrhunderte früher und bis um 1900 gebräuchlich waren: Flammen, Blumengebinde und Kettenfriese.

Glockendetails

OrtSachseln OW
KircheSt. Theodul
Konfessionkatholisch
Aufnahme1998
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
2930 kg1812Johann Heinrich Bär, Aarau
cis'1812Johann Heinrich Bär, Aarau
dis'1191 kg1812Johann Heinrich Bär, Aarau
g'1678Hans Jakob u. Daniel Sprüngli, Zofingen
h'1946H. Rüetschi AG, Aarau

