Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Sachseln, St. Theodul Die Glocken sind im Turm auf drei Stockwerke verteilt. 14.12.2013, 08:43 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Die drei grossen Glocken wurden vom Vorgänger der Giesserei Rüetschi in Aarau gegossen und tragen Zierelemente, die in der Deutschschweiz auch schon Jahrhunderte früher und bis um 1900 gebräuchlich waren: Flammen, Blumengebinde und Kettenfriese. Glockendetails OrtSachseln OWKircheSt. TheodulKonfessionkatholischAufnahme1998SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesserh°2930 kg1812Johann Heinrich Bär, Aaraucis'1812Johann Heinrich Bär, Aaraudis'1191 kg1812Johann Heinrich Bär, Aaraug'1678Hans Jakob u. Daniel Sprüngli, Zofingenh'1946H. Rüetschi AG, Aarau bolja Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat