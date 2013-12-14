Hübsches und historisch sehr interessantes Geläut. Die drei grossen Glocken des italienischen Giessers aus Bergamo unterstreichen den kulturellen Austausch der oberen Surselva über den Lukmanierpass mit dem südalpinen Raum.

Der kulturelle Austausch punkto Glockengiesserwahl war im 18. und 20. Jahrhundert nicht der Fall war, als man die Glocken von eidgenössischen Giessern bezog.

Monzinis Glocken sind in äusserst leichten Profilen gegossen, wie dies selbst im italienischen Raum nicht häufig der Fall war. Sie wiegen beispielsweise nur gut die Hälfte der schwereren Rüetschi-Glocken in derselben Tonlage.

Glockendetails