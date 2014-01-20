Zwei Kleinglocken werden im Gesamtgeläute nicht mitbenutzt, bereichern aber den Gesamtbestand zu einem bemerkenswerten Ensemble sechs verschiedener Glockengiesser. Seit der Grossrenovation und dreier Neugüsse von Emil Eschmann 1966/67 hängen sämtliche Glocken an Stahlachsen in einem modernen Stahlglockenstuhl. Das historisch bedeutendste Stück ist die mit Girlanden geschmückte Glocke des Martin Kaiser, der für Sempach eines der ersten grossen Werke dieser während der gesamten Barockzeit in Solothurn und Zug angesiedelten Giesserdynastie geschaffen hat.

Glockendetails