Die erst 1969 ergänzten vier Glocken von 1856 bildeten seinerzeit das erste grössere Gesamtgeläut der Gebrüder Rüetschi, die nach dem Tod ihres Vaters Jakob Rüetschi 1851 unter der Führung von Emanuel das Geschäft übernommen hatten.

Das ursprüngliche Akkord-Geläut, an Eichenholzjochen im Holzstuhl hängend, klang bei weitem nicht so tonrein wie heute, denn die Glocken wurden 1969 einer Tonkorrektur unterzogen. Der volltönige und sympathische Klang des derzeitigen Geläuts ist allerdings noch mehr den gut dimensionierten, 2010 neu geschmiedeten Klöppeln zu verdanken.

Glockendetails