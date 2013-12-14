Klangvolles, aufgrund der halligen Akustik im grossen Betonturm äusserst lautstarkes Geläut. Die Glocken stammen von einem der berühmtesten Glockengiesser der Nachkriegszeit, der für Deutschland diverse umfangreiche Domgeläute gegossen hat.

Er ist auch dafür bekannt, dass er die Teiltöne seiner Glocken mit grösstmöglicher Präzision aufeinander abstimmte, so dass die Innenflächen der Glocken von den Schleifspuren häufig stark gezeichnet sind. Im Gegenzug achtete der Giesser auch auf eine individuelle künstlerische Gestaltung der einzelnen Glocken.

Glockendetails