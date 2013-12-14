Überaus eindrückliches, gewaltiges Ensemble der Barockzeit von weitem Tonumfang und verschiedenen Giessern, die grösstenteils in der Bodenseeregion tätig waren.

Die beiden grossen Glocken läuten im rechten Turm der Ostfassade und sind bedeutende Zeugnisse der Zuger Glockengiesser Keiser, und die Dreifaltigkeitsglocke übertrifft sogar die Berner Münsterglocke an Tontiefe.

Das Gesamtgeläut entspricht musiktheoretisch keiner erkennbaren harmonischen oder melodischen Struktur – gerade dieser Umstand verleiht dem Ensemble den historischen Reiz und seine Unverkennbarkeit.

Glockendetails