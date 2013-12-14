Sehr warm tönender Glockenchor, wohl das geschlossenste der zahlreichen Grossgeläute der Stadt.

Die auf dem Sextakkord aufbauende Schlagtonfolge passt mit ihrer tontiefen Festlichkeit gerade zum modernen Neubarock dieser prächtigen Kirche besonders gut.

Allerdings musste man sich nach der Vollendung der Kirche 1917 noch über zehn Jahre gedulden, bis das Geläut endlich gegossen und aufgehängt werden konnte.

Glockendetails