Inhalt
Glocken der Heimat
-
Trun, St. Martin
Überraschend tontiefes sechsstimmiges Ensemble, ausserdem ein für die Schweiz typischer Versuch, in einen Turm von eher bescheidenen Ausmassen das grösstmögliche Geläut hineinzuzwängen.
Beim Glockenaufzug 1965 ereignete sich ein tragischer Unfall: Durch den Absturz der grossen Glocke wurde der damalige Leiter der Giesserei Rüetschi, Adolf Wernli, getroffen und kam dabei ums Leben.
Glockendetails
|Ort
|Trun GR
|Objekt
|St. Martin
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1987
|Schlagton
|Name
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|a°
|Hl. Dreifaltigkeit
|3650 kg
|1965
|H. Rüetschi AG, Aarau
|c'
|Rosenkranzkönigin
|2084 kg
|1965
|H. Rüetschi AG, Aarau
|e'
|St. Martin
|1053 kg
|1965
|H. Rüetschi AG, Aarau
|g'
|St. Joseph
|615 kg
|1965
|H. Rüetschi AG, Aarau
|a'
|Hl. Schutzengel
|448 kg
|1965
|H. Rüetschi AG, Aarau
|h'
|hl. Taufe
|300 kg
|1965
|H. Rüetschi AG, Aarau
