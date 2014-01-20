Inhalt

Glocken der Heimat - Urnäsch, reformierte Kirche Spätwerk des Giessers Jakob Keller (Vater). Das für seine Zeit typische, vierstimmige Akkord-Geläut wurde in überraschend schweren Profilen gegossen und kostete damals knapp 18'000 Franken.

Das Geläut ersetzt ein kleineres, ebenfalls vierstimmiges Gesamtgeläut der Lindauer Giesserei Ernst. Die neue grosse Glocke heisst gemäss ihrer Inschrift „Concordia“ und sollte demgemäss die „liebende Gemeinde zur Eintracht und zum herzsinnigen Vereine“ versammeln. Glockendetails Ort Urnäsch AR Objekt Kirche Konfession reformiert Aufnahme 1986 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser c' 2815 kg 1866 Jakob I. Keller, Zürich-Unterstrass e' 1350 kg 1866 Jakob I. Keller, Zürich-Unterstrass g' 800 kg 1866 Jakob I. Keller, Zürich-Unterstrass c'' 350 kg 1866 Jakob I. Keller, Zürich-Unterstrass

