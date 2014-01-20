Das Geläut ersetzt ein kleineres, ebenfalls vierstimmiges Gesamtgeläut der Lindauer Giesserei Ernst. Die neue grosse Glocke heisst gemäss ihrer Inschrift „Concordia“ und sollte demgemäss die „liebende Gemeinde zur Eintracht und zum herzsinnigen Vereine“ versammeln.
Inhalt
Glocken der Heimat Urnäsch, reformierte Kirche
Spätwerk des Giessers Jakob Keller (Vater). Das für seine Zeit typische, vierstimmige Akkord-Geläut wurde in überraschend schweren Profilen gegossen und kostete damals knapp 18'000 Franken.
Teilen
bolj