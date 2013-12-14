Inhalt
Wettingen, Klosterkirche
Bedeutende Leistung lothringischer Wandergiesser und eines der ersten auf eine vollständige Tonleiter gestimmten Geläute der Schweiz.
Bis auf eine 1938 ersetzte Glocke ist das Ensemble vollständig erhalten, sämtliche Glocken wurden später allerdings noch tonlich nachgestimmt.
Da die Zisterzienserklöster nach der mittelalterlichen Ordensregel nur einen Dachreiter besassen, wurden die vier grossen Glocken in den Dachstuhl der beiden Querschiffe gehängt.
Glockendetails
|Ort
|Wettingen AG
|Kirche
|Klosterkirche
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1973
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|c'
|ca. 2000 kg
|1639
|Honoré & Claude Rosier, Jean de Norge
|d'
|ca. 1500 kg
|1639
|Honoré & Claude Rosier, Jean de Norge
|e'
|ca. 1000 kg
|1639
|Honoré & Claude Rosier, Jean de Norge
|f'
|ca. 850 kg
|1639
|Honoré & Claude Rosier, Jean de Norge
|g'
|600 kg
|1938
|H. Rüetschi AG, Aarau
|a'
|Erste Wetterglocke
|ca. 450 kg
|1639
|Honoré & Claude Rosier, Jean de Norge
|h'
|Feuerglocke
|ca. 300 kg
|1639
|Honoré & Claude Rosier, Jean de Norge
|c"
|Zweite Wetterglocke
|ca. 250 kg
|1639
|Honoré & Claude Rosier, Jean de Norge
