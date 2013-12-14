Bedeutende Leistung lothringischer Wandergiesser und eines der ersten auf eine vollständige Tonleiter gestimmten Geläute der Schweiz.

Bis auf eine 1938 ersetzte Glocke ist das Ensemble vollständig erhalten, sämtliche Glocken wurden später allerdings noch tonlich nachgestimmt.

Da die Zisterzienserklöster nach der mittelalterlichen Ordensregel nur einen Dachreiter besassen, wurden die vier grossen Glocken in den Dachstuhl der beiden Querschiffe gehängt.

Glockendetails