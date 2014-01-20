Diese Glocke gehört zu den ganz wenigen und gleichzeitig schönsten erhaltenen Werken des Schaffhauser Glockengiessers Hans Konrad Flach. Sie ist mit Früchtekränzen und dem Gemeindewappen verziert, und die Giessermarke mit kleiner Glocke, Mörser und Metallkochtopf weist darauf hin, dass die Glockenhersteller damals auch viele weitere Bronzegeräte anfertigten.

Glockendetails