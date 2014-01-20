 Zum Inhalt springen

Glocken der Heimat Wilchingen, reformierte Kirche

Im Tonmotiv herkömmliches, mittelgrosses Geläut, das jedoch durch die zweitgrösste, historische Glocke viel Charme und Farbe erhält.

20.01.2014, 08:05

Diese Glocke gehört zu den ganz wenigen und gleichzeitig schönsten erhaltenen Werken des Schaffhauser Glockengiessers Hans Konrad Flach. Sie ist mit Früchtekränzen und dem Gemeindewappen verziert, und die Giessermarke mit kleiner Glocke, Mörser und Metallkochtopf weist darauf hin, dass die Glockenhersteller damals auch viele weitere Bronzegeräte anfertigten.

Glockendetails

Ort Wilchingen SH
ObjektKirche
Konfessionreformiert
Aufnahme1981
SchlagtonNameGewichtGussjahrGiesser
des'1750 kg1965H. Rüetschi AG, Aarau
f'ca. 860 kg1955Hans Konrad Flaach, Schaffhausen
as'ca. 480 kg1913 Rüetschi, Aarau
b'348 kg1965H. Rüetschi AG, Aarau

