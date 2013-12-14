 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Glocken der Heimat Willisau, St. Peter und Paul

Stattliches Geläut, dem die historische Grundglocke Charakter verleiht.

14.12.2013, 16:35

Teilen

Ihr Giesser war kein Geringerer als der Meister der grossen Berner Münsterglocke. Die übrigen fünf Glocken wurden erst mit dem Bau des neuen, mächtigen Dachreiterturms angeschafft, in dem heute sämtliche Glocken hängen.

Glockendetails

OrtWillisau LU
KircheSt. Peter & Paul
Konfessionkatholisch
Aufnahme1962
SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiesser
Wetterglocke3264 kg1616Abraham Zender, Bern
des'Christusglocke1885 kg1929H. Rüetschi AG, Aarau
es'Heilig Blut-Glocke1370 kg1929H. Rüetschi AG, Aarau
f'Friedensglocke992 kg1929H. Rüetschi AG, Aarau
as'Marienglocke717 kg1930H. Rüetschi AG, Aarau
b'Herz Jesu-Glocke425 kg1929H. Rüetschi AG, Aarau

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)