Willisau, St. Peter und Paul
Stattliches Geläut, dem die historische Grundglocke Charakter verleiht.
Ihr Giesser war kein Geringerer als der Meister der grossen Berner Münsterglocke. Die übrigen fünf Glocken wurden erst mit dem Bau des neuen, mächtigen Dachreiterturms angeschafft, in dem heute sämtliche Glocken hängen.
Ort Willisau LU Kirche St. Peter & Paul Konfession katholisch Aufnahme 1962 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser b° Wetterglocke 3264 kg 1616 Abraham Zender, Bern des' Christusglocke 1885 kg 1929 H. Rüetschi AG, Aarau es' Heilig Blut-Glocke 1370 kg 1929 H. Rüetschi AG, Aarau f' Friedensglocke 992 kg 1929 H. Rüetschi AG, Aarau as' Marienglocke 717 kg 1930 H. Rüetschi AG, Aarau b' Herz Jesu-Glocke 425 kg 1929 H. Rüetschi AG, Aarau
