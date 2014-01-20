Sehr interessant ist auch die Inschrift der etwas jüngeren grösseren Glocke des 15. Jahrhunderts in gotischen Minuskeln (Kleinbuchstaben), denn sie gehört zu den ältesten deutschsprachigen Glockeninschriften der Schweiz: „Maria huilf uins us aller Not“.
Glocken der Heimat Wintersingen, reformierte Kirche
Winziges Geläut, das jedoch aus zwei überaus reizvoll klingenden alten Glöcklein besteht. Die kleinere Glocke trägt noch eine Inschrift in sogenannten gotischen Majuskeln (Grossbuchstaben), welche das Werk dem 14. Jahrhundert zuweisen.
