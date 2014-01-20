Inhalt

Glocken der Heimat - Wintersingen, reformierte Kirche Winziges Geläut, das jedoch aus zwei überaus reizvoll klingenden alten Glöcklein besteht. Die kleinere Glocke trägt noch eine Inschrift in sogenannten gotischen Majuskeln (Grossbuchstaben), welche das Werk dem 14. Jahrhundert zuweisen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Sehr interessant ist auch die Inschrift der etwas jüngeren grösseren Glocke des 15. Jahrhunderts in gotischen Minuskeln (Kleinbuchstaben), denn sie gehört zu den ältesten deutschsprachigen Glockeninschriften der Schweiz: „Maria huilf uins us aller Not“. Glockendetails Ort Wintersingen BL Objekt Kirche Konfession reformiert Aufnahme 1965 Schlagton Name Gewicht Gussjahr Giesser f'' Totenglocke ca. 160 kg 15. Jh. a'' Abendglocke ca. 120 kg 14. Jh.

bolj