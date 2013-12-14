Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat Inhalt Glocken der Heimat - Winterthur, Stadtkirche Typisches Akkordgeläut des 19. Jahrhunderts, das einen bedeutenden historischen Bestand ersetzt. 14.12.2013, 16:35 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Die Glocken sind auf beide Türme verteilt und zählen zu den ersten der Schweiz, die man mit Jochen aus Gusseisen ausstattete. Jakob II. Keller hatte den Betrieb damals soeben übernommen und führte nach dem Tod des Vaters diese Neuerung ein. Glockendetails OrtWinterthur ZHKircheStadtkircheKonfessionreformiertAufnahme1953SchlagtonName/PatronGewichtGussjahrGiessera°3999 kg1869Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrasscis'2005 kg1869Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrasse'1170 kg1869Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrassa'496 kg1869Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrasscis"255 kg1869Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrass bolja Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Radio SRF Musikwelle Glocken der Heimat