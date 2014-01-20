Diese in Neftenbach bei Winterthur ansässige Giesserei Bodmer wurde als mechanische Werkstatt betrieben, die vor allem auch Feuerspritzen herstellte. Nach einem Sprung der zweitgrössten Glocke wurden 1942 gleich zwei Glocken ersetzt. Diese von der Giesserei Rüetschi stammenden Glocken waren bereits 1939 gegossen worden und hatten einen Teil des Attraktions-Glockenspiels an der Zürcher Landesausstellung gebildet.

Glockendetails