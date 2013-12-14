Mächtiges Geläut, untergebracht in einem hohen Glockenstuhl, der beide Obergeschosse des Turmschafts einnimmt.

Die kleine Glocke von 1403 wurde vom ehemaligen Bestand beibehalten und ins neue Ensemble integriert, während zwei grössere spätmittelalterliche Glocken eingeschmolzen wurden.

Für die Inschriften der neuen Glocken wählte man in Anlehnung an die typischen gotischen Kleinbuchstaben markante Fraktur-Lettern.

Glockendetails