Inhalt
Glocken der Heimat
-
Zofingen, Stadtkirche
Mächtiges Geläut, untergebracht in einem hohen Glockenstuhl, der beide Obergeschosse des Turmschafts einnimmt.
Die kleine Glocke von 1403 wurde vom ehemaligen Bestand beibehalten und ins neue Ensemble integriert, während zwei grössere spätmittelalterliche Glocken eingeschmolzen wurden.
Für die Inschriften der neuen Glocken wählte man in Anlehnung an die typischen gotischen Kleinbuchstaben markante Fraktur-Lettern.
Glockendetails
|Ort
|Zofingen AG
|Kirche
|Stadtkirche
|Konfession
|reformiert
|Aufnahme
|1999
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|ges°
|Matthäusglocke
|6867 kg
|1929
|H. Rüetschi AG, Aarau
|b°
|Markusglocke
|3506 kg
|1929
|H. Rüetschi AG, Aarau
|des'
|Lukasglocke
|2050 kg
|1929
|H. Rüetschi AG, Aarau
|es'
|Johannesglocke
|1463 kg
|1929
|H. Rüetschi AG, Aarau
|ges'
|Paulusglocke
|779 kg
|1929
|H. Rüetschi AG, Aarau
|as'
|Mauritiusglocke
|ca. 300 kg
|1403
bolja