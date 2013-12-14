Radio SRF Musikwelle
Glocken der Heimat
Zürich, Grossmünster
Das Geläut wurde nach einem Sprung der ehemaligen grossen Glocke neu gegossen, wobei der Giesser deren ausserordentlich schweres Profil übernahm.
Gemessen an der Bedeutung der Kirche ist das Geläut weder besonders gross noch historisch bemerkenswert, gehört jedoch zu den fünf einheitlichen Zürcher Altstadtgeläuten, die oft zusammen erklingen und einen eindrücklichen Chor bilden.
Glockendetails
Ort Zürich Kirche Grossmünster Konfession reformiert Aufnahme ca. 1965 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser c' 4050 kg 1889 Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrass e' Elfuhrglocke 1680 kg 1889 Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrass g' Betzeitglocke 965 kg 1889 Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrass c" 420 kg 1889 Jakob II. Keller, Zürich-Unterstrass
Glocken der Heimat