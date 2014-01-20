Nebst dem berühmten Glockenchor der Pauluskirche handelt es sich hier um das tontiefste Geläut der Stadt Zürich, obwohl die fünf Glocken im monumentalen, offenen Turm aus der Fussgängerperspektive betrachtet geradezu bescheiden wirken.

Nahezu unsichtbar sind die an den Klöppeln befestigten Drahtseile, die im Falle eines Bruches den Klöppel am Herunterfallen hindern sollen. In Anbetracht seiner ehrgeizigen Grösse wirkt das Geläut, das ohne den üblichen Resonanzraum hoch über dem Erdboden hängt, trotz guter Glocken etwas klapprig und nicht sonderlich eindrucksvoll.

Glockendetails