Inhalt
Glocken der Heimat
-
Zürich, St. Felix und Regula
Ein Standardgeläut der 1950er-Jahre, das die Platzkapazitäten des schlanken Glockenturms vollständig ausschöpft.
Die charakteristische Tondisposition mit Septimenumfang kam zur Zeit ihrer Entstehung besonders häufig zur Anwendung.
Glockendetails
|Ort
|Zürich
|Kirche
|St. Felix & Regula
|Konfession
|katholisch
|Aufnahme
|1961
|Schlagton
|Name/Patron
|Gewicht
|Gussjahr
|Giesser
|b°
|3485 kg
|1953
|H. Rüetschi AG, Aarau
|d‘
|Betzeitglocke
|1863 kg
|1953
|H. Rüetschi AG, Aarau
|f‘
|1093 kg
|1953
|H. Rüetschi AG, Aarau
|g'
|735 kg
|1953
|H. Rüetschi AG, Aarau
|a'
|544 kg
|1953
|H. Rüetschi AG, Aarau
