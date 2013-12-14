Inhalt

Glocken der Heimat - Zürich, St. Felix und Regula Ein Standardgeläut der 1950er-Jahre, das die Platzkapazitäten des schlanken Glockenturms vollständig ausschöpft.

Die charakteristische Tondisposition mit Septimenumfang kam zur Zeit ihrer Entstehung besonders häufig zur Anwendung. Glockendetails Ort Zürich Kirche St. Felix & Regula Konfession katholisch Aufnahme 1961 Schlagton Name/Patron Gewicht Gussjahr Giesser b° 3485 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau d‘ Betzeitglocke 1863 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau f‘ 1093 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau g' 735 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau a' 544 kg 1953 H. Rüetschi AG, Aarau

