Verpasste Chance - Das bereut Heintje noch immer

Heintjes Erfolg in Europa soll in den 1970er-Jahren auch auf die USA überschwappen. Die Zeichen stehen gut aber die Sehnsucht nach der Heimat ist zu gross. Dadurch verpasst Heintje sogar ein Treffen mit einem Weltstar, was er bis heute bereut.