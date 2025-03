Besonders gut zu liegen scheint dem Verein auch Marschmusik. Letztes Jahr hat er am kantonalen Walliser Musikfest in Crans-Montana den Paradewettbewerb gewonnen in der Kategorie Brassband zweite Klasse. Eine nicht zu unterschätzende Leistung, wenn man bedenkt, dass das Wallis eine Brassband-Hochburg ist und ein Sieg, gerade in diesem Kanton, nicht so einfach zu erreichen ist.