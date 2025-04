Heute ist es wieder soweit: #CYPHER25 is back! Sei dabei, wenn sich die relevantesten Rap-Artists des Landes am grössten Hip-Hop-Event der Schweiz messen – live übertragen von SRF Bounce.

Sonnenstrahlen auf der Haut, die ersten grünen Blättchen spriessen, ein lauwarmer Wind weht durch die Strassen und ... wart mal schnell, spürst du das auch? Korrekt, die Luft riecht nach fetten Punchlines! Am Donnerstag, 10. April 2025, ist es wieder so weit: Über 90 MCs aus der ganzen Schweiz kommen in unsere Booth zusammen, um das Mic zu zerlegen – alle mit einem exklusiven Part, geschrieben nur für diesen Abend. Durch den Abend führen Pablo Vögtli und Sirah Nying – Hosts, Gatekeeper und Hype-Instanz in einem. Und wie jedes Jahr lauten die grossen Fragen: Wer teilt so richtig aus und wer kassiert? Wer kommt aus dem Nichts und zerreisst alles? Bei wem wirds richtig emotional? Und wer brennt sich ins kollektive Rap-Gedächtnis ein? Hier folgen einige Highlights für euch!

Romandie-Block

Der Romandie-Block ist mit grossen Geschützen aufgefahren. Die MCs zeigen, wer in der Westschweiz gerade den Ton angibt. Mit dabei: Tieums | LUM | Di-Meh | Nir | ASed | Badnaiy | Eavy | Grëj | Tom D., Beka, Ja3c

Di-Meh und Nir heizen unsere Booth so richtig ein:

LUM rappt von 7 Sprachen und zeigt ihre Stimme:

Mix-Block

Der Mix-Block bringt Rapper:innen aus der ganzen Schweiz zusammen. Mit seinem diversen Line-Up bringt der Mix-Block auch dieses Jahr einige Überraschungen mit sich. Folgende MCs treten auf:

Lo | Baze | EKR | Mattak | Tommy Gun | Noe Valentine | Tgod | Projekt ET | Lito | Ryler Smith | Starrlight | IZOS | Captain Pesto | Saimon Disko | OG Florin | Gabe | REEVAH | Giganto | Benji Bonus

Baze ist hässig wegen seiner Anreise mit der SBB. Genauso hässig spittet er auch.

Einer der OGs des Schweizer Raps ist zum 1. Mal am Cypher. Mit Notenständer und handgeschriebenen Lines ist EKRs Auftritt schon jetzt legendär.

Die Texte von Benji Bonus sind auch am #Cypher25 wie Tagebucheinträge.

Basel-Block

Moony | LAFA | Sherry-ou | Fetch | Elia | svmthoX | Reyan Rami | Flavio Stucki

19:00–20:00 Zürich-Block

Cachita | Gigi | MzumO | Lil Bruzy | Débikatesse | Qenai | ZHSecondos | LieVin | Steezo | Sulaya | Danase | Amin | Luuk | EAZ | SIRODOGGYD | C.mEE | DVW | LESREUFZH | Estella Paez | Ryan87 | Sic4ario | Rapide x Alawi

20:00–21:00 Bern-Block

Dezmond Dez | casha | Jule X | Anru | Blanco | Nativ | Midas | Prijo | Cinnay | Soukey | Tjore | B-West | Cosmo | Riddler | Astroburger | Z The Freshman

21:00–22:00 Luzern-Block

Mimiks | Godella | SchlimmHomie | Yung Jai | IWES | B4yan | Eliel | GABU | Visu | AK65

DJs: Olen Blackbird, DJ STR & LMN

Kleines Rap-Glossar Box aufklappen Box zuklappen Damit du a) alles checkst und/oder b) den Gruppenchat mit Hip-Hop-Lingo fluten kannst. Cypher: Rap-Auftritt, der nacheinander von mehreren MCs dargeboten wird. MCs: Rapper:innen Spitten: Rappen, also Sprechgesang betreiben. Wie in: «Sie spittet Bars.» Bars: Lyrische Zeilen im Rap, die sich reimen. Punchline: Die Zeile mit der Pointe. Trap: Subgenre des Hip-Hop. Schleppende Rhythmen, sehr tiefe Bässe, düstere Atmosphäre. Dissen: Schmähen, verächtlich machen (steht sogar im Duden).

Aber wie funktioniert der Bounce Cypher genau?

Die Regeln sind simpel: keine Hooks, keine Refrains. Nur Bars – exklusiv und ungefiltert. Alle Rappenden kriegen rund drei Minuten in der Booth, allein vor dem Mic. Und auch wenn sich der Ablauf längst eingespielt hat: Kurzfristige Line-up-Änderungen und unerwartete Überraschungsgäste sind immer möglich. Der Bounce Cypher bleibt unberechenbar.

Na, Lust auf mehr? Gönn dir hier schon mal den #CYPHER24 in voller Länge zum Einstimmen:

Der #CYPHER24 in voller Länge