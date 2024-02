Was den Fussball-Trashtalk «Sykora Gisler» so liebenswürdig macht

Seit bald 5 Jahren am Start

Seit November 2019 setzt das Moderatoren-Duo Tom Gisler und Mämä Sykora alle zwei Wochen zur verbalen Blutgrätsche an. Ihre Gespräche über die wichtigste Nebensache der Welt sind einzigartig.

Ich komme dann mal rein

Günter Netzer erlangte als Fussballer bei Borussia Mönchengladbach Legendenstatus, als er sich 1973 im Pokalfinal gegen Köln ohne Zusage des Trainers selbst einwechselte. Auch «Sykora Gisler» kennt dieses Phänomen. Ancillo Canepa und Peter Zeidler haben sich beide selbst in die Sendung eingeladen. Sie wollten Gesagtes richtigstellen – und erhielten zeitnah Gelegenheit dazu.

Schliessen 01:36 Video Canepa: «Da geht es um Kriegsspiele» Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 18.11.2020. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden. 01:55 Video Zeidler: «Ich wurde in die falsche Schublade gesteckt» Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 17.05.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Stiere Kultur: nein – kulturelle Stiere: ja

«Sykora Gisler» strebt bei der Auswahl der Talkgäste eine ausgewogene Mischung an. Neben dem Profi-Bereich sollen auch Kunst, Unterhaltung und Politik zu Wort kommen. Wie gut das Scouting abseits der Fussball-Kultur greift, belegt ein illustres Gäste-Sextett: Lara Stoll, Renato Kaiser, Gabriel Vetter, Bänz Friedli, Beat Schlatter und Joachim Rittmeyer haben alle für ihr Schaffen den Salzburger Stier erhalten.

00:44 Video Lara Stoll: «Alain Sutters Buch habe ich nur wegen dem Cover gekauft» Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 18.02.2021. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

«Arschloch? Ja natürlich!»

Weniger kultiviert sind bekanntlich Fankurven. Psychologe Prof. Dr. Moritz Daum erklärte als Gast der Sendung: «Im Schutz der Masse gibt man die Vernunft ab – und schreit jeden gegnerischen Spieler ganz, ganz laut als ‹Arschloch› nieder.» Ob der Bayern-Fan das selbst auch tue, wollte Gisler wissen. «Ja natürlich! Das gehört dazu», antwortete Daum.

03:46 Video «Arschloch? Ja natürlich!» Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 29.06.2022. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden.

Eifach chli tumm schnurre

Wofür steht eigentlich der Begriff «Trashtalk» im Sendungsbeschrieb? Gisler übersetzt: «Eifach chli tumm schnurre». Eine Perle aus dieser Sparte ist die Folge mit Sänger Seven. Der blutige Fussball-Laie sorgte mit naiven Fragen im Studio für heitere Stimmung – und brachte Grundsatzdiskussionen in Gang.

04:43 Video «Warum ist 0:0 erlaubt?» Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 23.09.2020. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden.

Risse in Körper und Seele

Auch Trauriges hat bei «Sykora Gisler» Platz. 2020 war Meriame Terchoun zu Gast, die als Folge ihres dritten Kreuzbandrisses nach Abu Dhabi umgezogen war, um wieder Klarheit in ihre Gedanken zu bringen. Terchouns Geschichte fand ein Happy End – sie spielt wieder für den FCZ und kam auch in der Nati erneut zum Einsatz.

03:28 Video Terchoun: «Ich erfülle jede Studie über Kreuzbandrisse» Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 25.06.2020. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 3 Minuten 28 Sekunden.

Ein Satz mit Kultstatus

«Heb de Schlitte, du Schissdreck», fauchte Carlos Varela einst während einem Interview Valentin Stocker an, als dieser provokativ vorbeilief. Dank «Sykora Gisler» ist auch bekannt, wer sich als wahrscheinlich einziger den Kultstatus dieses Spruchs überhaupt nicht erklären kann – Carlos Varela selbst.

00:47 Video Carlos Varelas Sicht auf seinen Kultspruch Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 10.12.2020. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Viele Wiederholungstäter

«Oops!... I Did It Again» können bei unserem Fussball-Trashtalk folgende Gäste von sich behaupten: Bänz Friedli, Gabriel Vetter, Lukie Wyniger, Arno Del Curto, Anatole Taubmann, Pedro Lenz, Brian Ruchti, Bubi Rufener, Beni Thurnheer, Seven, Leonardo Nigro und Tinguely der Knecht traten alle mehrmals vors Mikrofon.