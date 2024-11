Wasiliki moderiert seit 2022 bei «10 vor 10», davor war sie für die «Tagesschau am Mittag» und als Sonderkorrespondentin für SRF tätig.

Bei 10 vor 10 liefern wir Hintergründe und Analysen. Wir erklären mit Hilfe unserer ExpertInnen und Experten die Zusammenhänge des Weltgeschehens und der Vorgänge in der Schweiz – in Politik, Wirtschaft und in der Kultur.