In der Anmoderation wird fälschlicherweise auf den Slogan «Atomkraft? – Nein danke!» verwiesen. Zwar wurde das verwendete Agentur-Bild tatsächlich bei der Einreichung der Initiative für einen Beitritt der Schweiz zum UNO-Atomwaffenverbots-Vertrag aufgenommen. Jedoch haben wir mit dem Hinweis auf die Anti-AKW-Bewegung in der Anmoderation zwei sachfremde Themenfelder miteinander verbunden. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler.