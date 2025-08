Per E-Mail teilen

Im Beitrag heisst es, bei Annahme der Feuerwerkinitiative würde es am 1. August 2030 erstmals in der ganzen Schweiz «still bleiben». Das ist so nicht korrekt: Gemäss Initiativtext wären öffentliche Feuerwerke zum 1. August weiterhin möglich. Denn Kantone könnten für überregionale Veranstaltungen Ausnahmebewilligungen erteilen.