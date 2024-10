Gender-Graben, Stadt/Land-Graben, Sprachgraben, Links-Rechts-Graben: Die Gesellschaft wird immer individueller, die politische Polarisierung scheint zuzunehmen. Gerade im Wahljahr ein guter Moment, über das soziale Zusammenleben in der Schweiz nachzudenken. Wir stellen in dieser Serie Menschen unterschiedlicher Herkunft, Lebenseinstellungen und Lebenswelten vor. Wir zeigen diese in ihrer «Welt», bringen die Gegenwelten aber dann zusammen. Was entsteht im Dialog?

Gegenwelten Ernährung

Lauren Wildbolz hat als Mädchen entschieden, keine Tiere zu essen, heute ist sie Veganköchin und Catering-Unternehmerin. Ariane Aeschlimann stammt aus einer Metzgerfamilie, gelernte Köchin und Fleischfachfrau. Seit ihrer Kindheit weiss sie, dass die Kaninchen im Stall irgendwann sterben müssen.

10:06 Video «10 vor 10»-Serie «Gegenwelten» – Teil 1: Ernährung Aus 10 vor 10 vom 31.07.2023. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 6 Sekunden.

Gegenwelten Heimat

Vroni Thalmann, SVP-Sozialvorsteherin in Flüehli und Landwirtin, die dort lebt, wo sie geboren wurde, trifft Ivica Petrusic, als 14-jähriger Bosnienflüchtling in die Schweiz gekommen, ehemaliger SP-Kantonsrat, Dozent für Soziale Arbeit und Bandleader einer Multikulturellen Band. Sie sprechen über Heimat, Werte im Leben und Nationalismus.

09:33 Video «10 vor 10»-Serie «Gegenwelten» – Teil 2: Migration Aus 10 vor 10 vom 01.08.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 33 Sekunden.

Gegenwelten Tessin

Kurt Wenger, Deutschschweizer Rentner seit über 10 Jahren in Menusio daheim, ist am liebsten im Deutschschweizer Klub Locarno, tut sich schwer mit dem Kontakt mit den Einheimischen und fühlt sich etwas ausgrenzt. Francesca Snider, Ur-Locarneserin stört, wenn in ihrer eigenen Heimatstadt nur noch Schweizerdeutsch gesprochen wird, fühlt sich kolonisiert von den Deutschschweizern.

07:23 Video «10 vor 10»-Serie «Gegenwelten» – Teil 3: Tessin Aus 10 vor 10 vom 02.08.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 23 Sekunden.

Gegenwelten Stadt-Land

Michael Camenzind und Mara Steiner sind beide um die dreissig Jahre alt. Michael ist auf dem Land zu Hause, in Gersau im Kanton Schwyz, betreibt am Wochenende eine Bar unter freiem Himmel in der Höhe, ist dann aber gerne auch mal alleine. Der Metallschlosser, stellt in der Freizeit Pfeifen her, und macht mal ein Geschäft nur, um wieder mal einen Kontakt zu haben. Mara lebt seit ihrer Geburt in der Stadt Zürich, braucht am liebsten jeden Abend eine anderes Restaurant und betreibt eine trendige Saftbar.

07:55 Video «10 vor 10»-Serie «Gegenwelten» – Teil 4: Stadt und Land Aus 10 vor 10 vom 03.08.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 55 Sekunden.

Gegenwelten Männlichkeit heute



Josua Meyer, sieht aus wie ein Schwinger, geht als Wikinger an die Streetparade und hat Silvester Stallone als Vorbild. Er sagt von sich, er habe eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Leòn Cremonini hat David Bowie als Vorbild. Als Musiker tritt er auch mal mit Minirock auf und nimmt es mit den Stereotypen Mann/Frau nicht so eng. Er schminkt und lackiert sich die Fingernägel – weil er es kann und cool findet.