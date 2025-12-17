Machen Sie mit beim Zuschauer-Wettbewerb. Wir verlosen bei der Sendung «Das Update 2025» und in allen sechs Folgen der Staffel 2026 einen tollen Preis!

Teilnahmemöglichkeiten – nur während der Erstausstrahlung der Sendungen am 1. Januar 2026 (Das Update 2025) sowie jeweils am Freitag, 2. Januar bis 6. Februar 2026, 21:00 Uhr auf SRF 1:



Per Telefon 0901 55 66 00 (CHF1.20/Anruf)

oder mit dem Gratis-Teilnahmeformular



Wettbewerbspreis pro Sendung

Ein Gutschein für einen Flug für zwei Personen in der Economy Max Class von Edelweiss Air an ein frei wählbares Ziel auf dem gesamten Streckennetz von Edelweiss Air!

Der Gutschein beinhaltet sämtliche Tickettaxen und Gebühren (exkl. Sitzplatzreservation).

Sperrdaten: Die Flüge dürfen nicht in folgenden Sperrperioden liegen: Weihnachten/Neujahr 2026 und 2027: Zürich → Destination: 17.12.-27.12.2026 / Destination → Zürich: 1.1.-10.1.2027

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird jeweils am Ende der Sendung eingeblendet und am darauf folgenden Werktag auf dieser Seite veröffentlicht. Der Versand der Fluggutscheine erfolgt durch den Preis-Sponsor nach Eingang der Wohnsitzbestätigung (siehe Teilnahmebedingungen).

SENDUNG VOM GEWINNERIN ODER GEWINNER 1. Januar 2026 Vorname Name, Ort

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss am Zuschauer-Wettbewerb ist innerhalb der Erstausstrahlung. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird jeweils nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen gezogen. Kann die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird nach Möglichkeit am Sender und im Internet bekannt gegeben. Naturalpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalgewinnen, die den Wert von CHF 1000 übersteigen, ist vor der Gewinnübergabe eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners erforderlich. Sobald die Wohnsitzbestätigung vorliegt, darf der Naturalgewinn überreicht werden. Der Preis bleibt bis zur Übergabe an die Gewinnerin oder den Gewinner im Besitz des Preis-Sponsors. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nur die Kontaktadressen der Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe dem Preis-Sponsor mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.