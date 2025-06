Ab dem 4. August 2025 ist es möglich, Lieder für die Schweizer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 einzureichen. Die Anmeldefrist endet am 25. August 2025.

Die Schweiz nimmt auch 2026 am Eurovision Song Contest teil. Nach den erfolgreichen Platzierungen von Luca Hänni mit «She Got Me» (4. Platz, 2019), Gion's Tears mit «Toutl’univers» (3. Platz, 2021), Nemos Sieg 2024 mit «The Code» sowie Zoë Më mit «Voyage» vergangenen Mai am Heim-«ESC» in Basel (10. Platz) wird nun der Schweizer ESC-Song für 2026 gesucht.

Yves Schifferle, Head of Delegation SRG SSR: «Der Heim-ESC 2025 in Basel und Nemos Sieg 2024 haben gezeigt, welches kreative Potenzial in der Schweiz steckt. Dieses Momentum wollen wir mitnehmen und unsere Strategie, die Schweizer Musikszene national zu stärken und international zu positionieren, konsequent weiterverfolgen. Wir ruhen uns nicht aus, sondern starten mit voller Energie und Ansporn in die nächste Runde.»

Vom 4. August um 9:00 Uhr bis zum 25. August 2025 um 23:00 Uhr sind Künstlerinnen, Produzenten, Songwriterinnen und Texter nun eingeladen, ihr Lied für die Schweiz am Eurovision Song Contest 2026 einzureichen. Der Link zur Upload-Plattform folgt zum Start der Song-Einreichung. Die Bewerbungen sind nicht öffentlich zugänglich.

Verschiedene Jurys bestimmen Siegersong

Wie auch in den Jahren zuvor wird der Schweizer Beitrag in einem mehrstufigen Selektionsprozess durch Publikums- und Fachjurys bestimmt. Neben einer Schweizer Publikumsjury bestimmen in mehreren Auswahlrunden auch internationale Publikumsjurorinnen und -juroren mit, wer die Schweiz mit welchem Song am Eurovision Song Contest 2026 in Österreich vertritt.

Die Publikumsjurys werden ergänzt durch eine 25-köpfige internationale Fachjury, die ihre Expertise als Mitglieder der jeweiligen Eurovision-Länderjurys schon unter Beweis gestellt haben.

Den Selektionsprozess setzt SRF wie schon im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov Schweiz um. Die Details zu den Anmeldebestimmungen und zur Selektion sind hier im Reglement veröffentlicht:

Schweizer ESC-Reglement 2026

Siegersong wird 2026 bekanntgegeben

Der Siegersong und die Künstlerin oder der Künstler werden Anfang 2026 bekanntgegeben. Die Auswahl sowie die Betreuung des Schweizer Acts am «Eurovision Song Contest» 2026 wird von SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam realisiert.