Der ESC 2025 wird entweder in Basel oder in Genf stattfinden.

Die erste Entscheidung getroffen hat der sogenannte Steuerungsausschuss, der von SRG-Generaldirektor Gilles Marchand geleitet wird.

Mit Genf, Basel, Zürich und Bern mit Biel hatten sich vier Städte für die Austragung beworben.

In einer ersten Reaktion schreibt der Basler Regierungspräsident, Conradin Cramer, auf X: «Grossartig! Wir haben es auf die Short-List der zwei besten Bewerberstädte für die Austragung des ESC 2025 geschafft!» Er sei überzeugt, dass Basel der ideale Austragungsort ist. «Wir geben unser Bestes!»

Basel bewirbt sich unter dem Motto «Crossing Borders» («Grenzen überwinden»). Als Hauptveranstaltungsort ist die St. Jakobshalle vorgesehen. Weiter soll die benachbarte Eishalle St. Jakob-Arena als Pressezentrum dienen und optional könnte im Fussballstadion St. Jakob-Park als «Arena Plus» ein grosses Public-Viewing stattfinden.

Zürich hält Enttäuschung nicht zurück

Die Stadt Zürich bedauert den Entscheid der SRG. Zürich und der ESC hätten gut gepasst, wird die Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) in einer Medienmitteilung zitiert. «Wir sind entsprechend enttäuscht über den Entscheid.» Viele Zürcherinnen und Zürcher hätten in den vergangenen Wochen enorm viel Energie und Herzblut in die Kandidatur gesteckt.

Das Stadt- und Kantonsparlament haben 25 Millionen Franken für den Anlass genehmigt. Anders als Genf hat sich Zürich jedoch erst Ende Juni für den Anlass beworben – einen Tag vor dem Fristende. Genf und Basel haben ihre Dossiers bereits früher eingereicht. Hat die Stadt Zürich vielleicht zu lange zugewartet und zu wenig Motivation für den Anlass gezeigt? Solche Vorwürfe weist Lukas Wigger, Sprecher des Präsidialdepartements, auf Anfrage zurück. «Wir haben uns nicht viel Zeit gelassen», sagt Wigger. «Der Zeitplan war ambitioniert.» Zürich habe sein Dossier schliesslich rechtzeitig eingereicht.

Der endgültige Entscheid über die ESC-Austragung wird dann Ende August fallen. Wer die Schweiz dort vertreten wird, ist noch offen. Vom 8. bis 22. August können Lieder eingereicht werden.

Eurovision Song Contest 2025 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/JESSICA GOW Weil Nemo den Eurovision Song Contest 2024 gewonnen hat, wird der ESC 2025 Mitte Mai in der Schweiz stattfinden. Alle News und Hintergründe zum ESC 2025 gibt es hier.