Nemo hat den ESC 2024 gewonnen. Was bedeutet das für die Schweiz und die SRG? Edi Estermann leitet die Medienstelle der SRG und ist Sprecher des Generaldirektors. Hier beantwortet er die brennendsten Fragen.

Ja, das wird er. Das ESC-Reglement sieht seit 1958 vor, dass der Wettbewerb in der Regel im Land des Vorjahressiegers durchgeführt wird; nur wenige Male wurde davon abgewichen, zuletzt 2023, als Grossbritannien (Liverpool) wegen des Krieges in der Ukraine einsprang.

Schweizer Städte, die über eine entsprechende Halle verfügen, können sich für die Durchführung des ESC bewerben. Es gibt einen umfangreichen Anforderungskatalog, der erfüllt sein muss. Das geht von der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr bis hin zur Traglast der Hallendecke.

Was Viele nicht wissen: der ESC ist eine Schweizer Erfindung, wurde 1956 – nach dem Vorbild des etwas älteren San Remo-Festivals in Italien – erstmals in Lugano durchgeführt und von der Schweizerin Lys Assia gewonnen. Veranstalter ist die European Broadcasting Union EBU, ein Zusammenschluss der öffentlichen Rundfunkanstalten.

Der ESC ist eine sehr, sehr grosse Veranstaltung, die mit den Vorausscheidungen und allen Events rundum weit über die eigentliche TV-Sendung am Samstagabend hinaus reicht. Entsprechend teuer ist der Event. Er wurde letztmals am 6. Mai 1989 im Palais de Beaulieu in Lausanne in der Schweiz durchgeführt und wurde vom damaligen Jugoslawien gewonnen.