Am 11. Mai findet in Basel die grosse Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest statt – mit der längsten Parade in der ESC-Geschichte.

ESC-Legenden wie Paola Felix, Luca Hänni und Gjon’s Tears kehren zur Show zurück.

Mit der Basler ESC-App sollen Besuchende bequem durch alle Events in der Stadt navigieren können.

In 27 Tagen heisst es Leinen los für den Eurovision Song Contest in Basel, wenn am 11. Mai der Türkise Teppich – der bislang grösste in der ESC-Geschichte – für die Eröffnungszeremonie ausgerollt wird.

Neue Chance für ESC-Show-Tickets

Good News zuerst: Der Fansale für ESC-Show-Tickets soll bereits diese Woche starten. Alle, die bislang kein Ticket ergattern konnten, haben so die Chance, Tickets zu fairen Preisen zu bekommen. Tickets für die Arena Plus können aktuell wieder über Ticketcorner gekauft werden.

So Schweizerisch werden die Shows

Der Bühnenaufbau in der St. Jakobshalle ist in vollem Gange – in wenigen Wochen wird aus einer Grossbaustelle die grosse ESC-Bühne. Yves Schifferle, Head of Show erklärt: «Das Publikum darf sich auf Performances freuen, wie sie beim Eurovision Song Contest noch nie zu sehen waren.»

Der ESC 2025 steht ganz im Zeichen der Rückkehr zu seinen Ursprüngen in der Schweiz. Jede Show erzählt eine eigene Geschichte, vereint unter dem Motto «Welcome Home»:

Halbfinale 1 (13. Mai) : «Where It All Began» – eine Hommage an die ESC-Geburtsstätte Schweiz.

: «Where It All Began» – eine Hommage an die ESC-Geburtsstätte Schweiz. Halbfinale 2 (15. Mai) : «Eurovision Fans» – eine Party für alle, die den ESC lieben.

: «Eurovision Fans» – eine Party für alle, die den ESC lieben. Grand Final (17. Mai): «Let’s Celebrate A New Winner» – 26 Länder kämpfen um die begehrte Glastrophäe und ganz Europa fiebert und feiert mit. Grosse Emotionen und Spannung bis in die frühen Morgenstunden garantiert.

Während des Opening-Acts am 13. Mai werden 45 Kunstschaffende die Bühne in Basel zum Beben bekommen – gezeigt werden soll eine Schweiz der Vielfalt: eine traditionelle Schweiz, eine moderne Schweiz, eine Schweiz verschiedener Generationen. Die Frage, ob Céline Dion auftreten wird, bleibt weiterhin offen.

Die berühmten ESC-Postcards Box aufklappen Box zuklappen Jeder der 37 Acts hat in den Wochen vor dem ESC die Schweiz auf persönliche Weise entdeckt, um die sogenannten «Postcards» zu drehen. Begleitet wurden sie dabei von lokalen Gastgebern, die ihnen ihre Heimat näher bringen. Entstanden ist eine Serie von Kurzfilmen, die jeden Künstler als Hauptfigur einer persönlichen Reise zeigen – voller Neugier, Begegnung und Emotion. Die kulturelle und landschaftliche Vielfalt der Schweiz wird erlebbar – aber immer durch die Augen der Künstlerinnen.

Vertraute Gesichter beim ESC 2025

Als erster von vielen weiteren nationalen und internationalen «Intervall Acts» wurde heute die kraftvolle Hommage an die Schweizer ESC-Geschichte bekanntgegeben. Dafür stehen erstmals gemeinsam auf der Bühne: Paola Felix, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni und Gjon’s Tears – in einem Medley, das das musikalische ESC-Erbe der Schweiz feiert.

Der längste «Turquoise Carpet» der Geschichte

Am 11. Mai wird der traditionelle türkise Teppiche – der bislang grösster in der ESC-Geschichte – für die Eröffnungszeremonie ausgerollt. Dieser markiert die feierliche Eröffnung der ESC-Woche.

Auf einem türkisfarbenen Teppich schreiten die 37 Delegationen – begleitet vom Klang ihres Songs – über den Marktplatz. Dort werden sie erwartet von Oldtimer-Trams, die sie Richtung Messegelände fahren: begleitet von Basler Trommlerinnen und Pfeifern, einem Auszug aus der Basler Fasnacht über Tanzensembles, Schulklassen und Guggen bis zu Alphornbläsern und Techno-Acts.

Wann findet die ESC-Opening-Party in Basel statt? Box aufklappen Box zuklappen Die Parade startet um 14:00 Uhr. Rund zwei Stunden lang können Besuchende das Spektakel entlang der Strecke live miterleben. Ab ca. 15:15 Uhr treffen die ersten Delegationen auf der grossen Bühne im Eurovision Village bei der Messe Basel ein und werden dort vom Publikum empfangen, welches für die Bevölkerung ein kostenloses Highlight der Woche darstellt.

Der ESC ist für alle da

Ein weiterer Programmpunkt der heutigen Ankündigungen waren die «Public Value»-Projekte, unter anderem eine Party mit Musik für gehörlose Menschen. Das Event «Feel the Beat» vermittelt die Musik über Licht und Bewegung, die den Beat der Musik transportieren – eine Disko für mehrere Sinne.

Auch das Thema Barrierefreiheit wird beim ESC grossgeschrieben: Die Shows in den Arenen werden barrierefrei begleitet – mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärden in allen Landessprachen.

Mit der SBB zum ESC Box aufklappen Box zuklappen Legende: Herzig: In Basel sind Bus und Tram teilweise im ESC-Design unterwegs. SRG SSR Mit ihrem umfangreichen ÖV-Angebot ermöglichen die SBB als offizielle Dienstleistungspartnerin des Eurovision Song Contest und die Transportunternehmen aus der Region Basel den Besuchenden eine bequeme und nachhaltige Anreise sowie Rückreise zum und vom Eurovision Song Contest. Besitzer eines Tickets für die ESC-Shows, für die Arena Plus und für den Eurovision-Club profitieren dabei am Showtag von einem Rabatt auf ein ÖV-Ticket ab einer Schweizer Ortschaft nach Basel im Wert von 20 Franken und reisen gratis hin und zurück im Netz des TNW, RVL und Distribus. Nach den Shows bringen eine Vielzahl zusätzlicher Busse, Trams und Shuttle-Züge die Besucher von Basel St. Jakob bis Basel SBB, wo sie Anschluss auf die letzten Verbindungen nach Zürich, Bern, Luzern und auf die letzten S-Bahnen in der Region haben. Zudem verkehren während der ganzen Woche nachts Trams und Busse in der Stadt Basel sowie S-Bahnen in der Region Basel. Am Finaltag verkehren für die Hinfahrt alle 20 Minuten Shuttlezüge von Basel SBB nach Basel St. Jakob. Nach Show-Schluss fahren alle 7 Minuten Shuttlezüge von Basel St. Jakob nach Basel SBB und von dort fahren Extrazüge nach Zürich, Bern, Lausanne, Biel/Bienne, Luzern. Auch am Wochenende verkehren Busse und Trams während der ganzen Nacht nach Spezialfahrplan.