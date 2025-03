Vom 10. bis 17. Mai 2025 kommt der weltweit grösste Musikwettbewerb in die Schweiz und nach Basel. Wo genau findet was statt? Wie kann man auch ohne Tickets für die Hauptshows mitfeiern und in die ESC-Welt eintauchen? Hier finden Sie sämtliche Infos zu den ESC-Venues und -Events.

300 m N Eu r o vision Squa r e Ba r füsserpla t z Eu r o vision Village Messe Basel Halle 1 Eu r o vision S t r eet S teine n vorstadt A r ena Plus S t. Ja k obs - S tadion Basel Eu r o Club & Ca f é Messe Basel E venthalle Main V enue S t. Ja k obshalle ES C - S tudio live vo r O r t Quelle: E urovision Song Contest, 1 1 . 0 3 . 2 5 © OpenStreetMap contributors Eu r o vision Song Basel 2025 Eu r o vision Boul e v a r d Kleinbasle r Rheinu f e r Eu r o vision Boul e v a r d SBB bis Badische r Bahnho f

St. Jakobshalle: die ESC-«Main Venue»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Ufo-artig und erstmal unscheinbar, hat es die Basler St. Jakobshalle in sich: Allein ihr «Herzstück», die Arena, bietet Platz für 12'400 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas. 1 / 3 Legende: Ufo-artig und erstmal unscheinbar, hat es die Basler St. Jakobshalle in sich: Allein ihr «Herzstück», die Arena, bietet Platz für 12'400 Zuschauerinnen und Zuschauer. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Bild 2 von 3. Where the magic happens: Visualisierung des Bühnendesigns für den Eurovision Song Contest 2025 in der St. Jakobshalle. Bildquelle: EUROVISION/SRG SSR. 2 / 3 Legende: Where the magic happens: Visualisierung des Bühnendesigns für den Eurovision Song Contest 2025 in der St. Jakobshalle. EUROVISION/SRG SSR

Bild 3 von 3. Die ESC-Bühne bietet ausreichend Platz für die üblicherweise üppigen Bühnendesigns der internationalen Talente. Bildquelle: EUROVISION/SRG SSR. 3 / 3 Legende: Die ESC-Bühne bietet ausreichend Platz für die üblicherweise üppigen Bühnendesigns der internationalen Talente. EUROVISION/SRG SSR Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der wichtigste ESC-Schauplatz ist die St. Jakobshalle, wo der Wettbewerb durchgeführt wird. Hier finden die Halbfinals, die Generalproben und das Finale statt. Die 20’000 Quadratmeter grosse St. Jakobshalle in Basel ist damit das «Main Venue» des ESC 2025 und eine der modernsten Multifunktionshallen Europas. Die erste der neun ESC-Hauptshows findet am 12. Mai statt, das grosse Finale am 17. Mai.

Um Tickets für den ESC in der Basler St. Jakobshalle zu kaufen, musste man sich bis zum 10. Januar 2025 bei Ticketcorner vorregistrieren. Wer das getan hat, erhält im Rahmen mehrerer Verkaufswellen die Möglichkeit, ein Ticket für die ESC-Hauptshow zu kaufen. Die zweite Welle für die Main Venue startet am 27. März um 12 Uhr.

ESC-Shows in der St. Jakobshalle: Die Termine Box aufklappen Box zuklappen Erster Halbfinal Evening Preview-Show: Montag, 12. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview-Show: Dienstag, 13. Mai, 15 Uhr

Live TV-Show: Dienstag, 13. Mai, 21 Uhr Zweiter Halbfinal Evening Preview-Show: Mittwoch, 14. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview-Show: Donnerstag, 15. Mai, 15 Uhr

Live TV-Show: Donnerstag, 15. Mai, 21 Uhr Finale Evening Preview-Show: Freitag, 16. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview-Show: Samstag, 17. Mai, 13.30 Uhr

Live TV-Show: Samstag, 17. Mai, 21 Uhr

St. Jakob-Park: Public Viewing in der «Arena plus»

Unweit der St. Jakobshalle, im Fussballstadion St. Jakob-Park, finden am 17. Mai die ESC-Pre-Show und das grosse Public Viewing in der «Arena plus» statt. Hier können – parallel zum ESC-Finale am 17. Mai – 36'000 Fans mitfiebern. Zurzeit ist die Veranstaltung jedoch ausverkauft. Im April soll es weitere Tickets geben.

Eurovision Village: die offizielle Fanzone

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Der zweite ESC-Hotspot – neben der St. Jakobshalle und der «Arena plus» – entsteht in und um die Gebäude der Messe Basel. Hier wird auch SRF mit je einer Radio- und TV-Glasbox präsent sein und live berichten. Bildquelle: Basel Tourismus. 1 / 3 Legende: Der zweite ESC-Hotspot – neben der St. Jakobshalle und der «Arena plus» – entsteht in und um die Gebäude der Messe Basel. Hier wird auch SRF mit je einer Radio- und TV-Glasbox präsent sein und live berichten. Basel Tourismus

Bild 2 von 3. Hier finden das «Eurovision Village» und der EuroClub ihr Zuhause. Bildquelle: MCH Group. 2 / 3 Legende: Hier finden das «Eurovision Village» und der EuroClub ihr Zuhause. MCH Group

Bild 3 von 3. SRF-Journalistinnen und -Journalisten berichten aus einer temporären Glasbox im Village. Bildquelle: Basel Tourismus. 3 / 3 Legende: SRF-Journalistinnen und -Journalisten berichten aus einer temporären Glasbox im Village. Basel Tourismus Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das «Eurovision Village» im Herzen des Basler Messe-Quartiers ist die offizielle ESC-Fanzone und kann gratis und ohne Ticket besucht werden. Hier finden Live-Auftritte und Public Viewings statt. Das Village ist auch das Zuhause des berühmten EuroClubs.

Ein Highlight: Zur Eröffnungsfeier am 11. Mai wird auf dem Messegelände der längste türkisfarbene Teppich («Turquoise Carpet») der ESC-Geschichte ausgerollt. Traditionell laufen alle teilnehmenden Acts über den Teppich, um sich den Fans und der Presse zu präsentieren.

SRF ist vor dem Eurovision Village auf dem Messeplatz vertreten: Während der ESC-Woche senden Radio SRF 3 und das tägliche Magazin Gesichter und Geschichten (G&G) live vor Ort aus zwei Glasboxen. Ausserdem produziert SRF diverse ESC-Spezialsendungen live vor Ort – und das Publikum ist via Kopfhörer oder Lautsprecher hautnah dabei.

EuroClub und EuroCafé: Konfetti bei Nacht, Kaffeekränzchen bei Tag

Legende: Auch Nachtschwärmer und Partyfans kommen beim ESC in Basel auf ihre Kosten: Im EuroClub wird getanzt und gefeiert. (Symbolbild) Getty Images/SolStock

EuroClub ist der offizielle Partyort in der Eventhalle der Messe Basel mit Platz für rund 3000 Personen. Nachmittags ab 16 Uhr verwandelt sich der Ort zum gemütlichen EuroCafé, doch am Abend heisst es: Partylaune! Zwischen dem 10. und 17. Mai kann man hier täglich ab 23 Uhr tanzen.

Passend zum Thema Eurovision Song Contest Neues zum ESC: zweite Ticketwelle und Infos zum EuroClub

Im EuroClub feiern mehrheitlich die ESC-Fanclubs, welche auch das Programm des EuroClubs zusammenstellen. Rechnen kann man mit Themenabenden sowie Live-Auftritten der ESC-Stars. Die Anzahl Tickets ist beschränkt: Der EuroClub-Ticketverkauf startet am 18. März um 12 Uhr auf der Website von Messe Quartier Basel.

Eurovision Square: Openair-Stimmung

Legende: Der Barfüsserplatz, in Basel auch liebevoll Barfi genannt, ist mit acht durchquerenden Tramlinien ein wichtiger Knotenpunkt der Stadt – und bald auch «Eurovision Square». Kanton Basel-Stadt

Der Basler Barfüsserplatz verwandelt sich ab dem 10. Mai zum «Eurovision Square» – und wird zum Festivalgelände mit Gratis-Eintritt. Hier gibt es eine Openair-Bühne, auf der täglich lokale, aber auch internationale Acts aus Deutschland und Frankreich spielen – ganz nach dem Basler ESC-Motto «Crossing Borders». Auch die vier Siegerbands des «Eurovision School Band Contest» werden auf dem Eurovision Square auftreten: am 14. Mai.

Eurovision Street: eine Strasse in Partylaune

Legende: Bunt und bevölkert mit ESC-Fans – so werden die Eurovision Street und der Eurovision Boulevard im Mai aussehen. Kanton Basel-Stadt

Die «Eurovision Street» befindet sich ab dem 10. Mai auf der Basler Ausgehmeile Steinenvorstadt und trägt mit Strassenmusik und Dekoration zur stadtweiten ESC-Stimmung bei.

Eurovision Boulevard: die Verbindungsachse

Legende: Der Eurovision Boulevard verknüpft wichtige ESC-Locations. Die Rheinpromenade lädt zum Verweilen ein – oder zum Feiern. KEYSTONE/Christian Beutler

Das Fest beginnt bereits am Bahnhof Basel SBB – mit dem «Eurovision Boulevard». Dieser erstreckt sich bis zum Badischen Bahnhof und umfasst Teile der «Riviera» entlang des Kleinbasler Rheinufers. Er verbindet mehrere ESC-Veranstaltungsorte wie die Messe und die Basler Partymeile Steinenvorstadt, die im Mai zur «Eurovision Street» wird.