Zoë Më aus Freiburg vertritt die Schweiz am ESC 2025 in Basel – die Stadt, in der sie geboren wurde. Mit der Ballade «Voyage» lädt das «SRF 3 Best Talent» ein auf eine Reise zu mehr Mitgefühl.

Ihre Teilnahme ist seit letzter Woche bekannt. Nun ist auch das Lied enthüllt, mit dem Zoë Më im Mai 2025 beim Eurovision Song Contest in Basel antreten wird: Mit dem Chanson «Voyage» lädt die Sängerin und Songschreiberin aus Freiburg ein «auf eine Reise zu mehr Menschlichkeit», wie sie gegenüber SRF sagt.

«Les fleurs sont plus belles quand tu les arroses», heisst es im Pre-Chorus der Ballade. Übersetzt: «Blumen sind schöner, wenn du sie giesst», statt sie abzuschneiden. «Für mich sind Menschen wie Blumen», führt die 24-Jährige ihre Lyrics aus, «das bedeutet: Wenn wir einander mit Respekt begegnen, können wir zur schönsten Version unserer selbst werden.»

Eine Message für die ESC-Bühne

Übersetzt aus dem Griechischen beziehungsweise Japanischen bedeutet ihr Künstlerinnenname «das Leben» (Zoë) und «das Auge» (Më) – entsprechend habe sie sich vorgenommen, bei allen Aspekten des Lebens genau hinzuschauen, sowohl bei den schönen als auch bei den weniger tollen.

«Der Song ‹Voyage› und damit die Einladung auf eine Reise zu mehr Mitgefühl ist meine Antwort auf Mobbing und Negativität, zum Beispiel auf Social Media», so die Musikerin. «Mir war es wichtig, eine Message zu haben, wenn ich schon so eine grosse Bühne wie den ESC bekomme.»

Komplett französisch

In ihren Liedern wechselt Zoë Më gerne zwischen deutschen und französischen Texten ab. Oft tut sie das auch im selben Song oder sogar im selben Satz und schlägt damit die Brücke zwischen den Sprachmelodien, kulturellen Nuancen – und auch zwischen den Landesteilen der Schweiz. Zu verdanken hat sie dies der Tatsache, dass sie in Basel geboren, einige Jahre in Deutschland gelebt und dann in Fribourg respektive Freiburg aufgewachsen ist.

Wie wurde der ESC-Song gewählt? Box aufklappen Box zuklappen Interessierte Musikerinnen und Musiker konnten ihre Songs für die Schweizer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2025 einreichen. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Wie beim ESC-Finale zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Bei «Voyage» hat das «SRF 3 Best Talent» allerdings auf die Zweisprachigkeit verzichtet: «Es fühlte sich einfach richtig an, nur auf Französisch zu schreiben.» Erstmals seit Gjon’s Tears’ ebenfalls französischsprachigem Song «Tout l’univers» (2021 gabs dafür den dritten Platz) erklingt ein Schweizer ESC-Beitrag also wieder in einer der vier Landessprachen.

Was das europäische (und australische, weil warum auch nicht) Publikum vom Lied hält, erfahren wir am Samstag, 17. Mai 2025, im Finale des 69. Eurovision Song Contest. Dieses wird live aus der Basler St. Jakobshalle auf der SRF-News-App und auf SRF 1 übertragen. Am Dienstag, 13. Mai, präsentiert Zoë Më «Voyage» bereits im ersten Halbfinale – allerdings ausser Konkurrenz, da die Schweiz als Gastgeberin direkt im Grand Final steht.