Auf dem Instagram-Kanal des ESC bestätigt Pop-Poetin Zoë Më ihre Kandidatur auf spielerische Art und Weise: Zuhause am Klavier drückte die Singer-Songwriterin ihre Vorfreude auf die Shows in Basel mit einem kurzen Vorstellungslied aus.

Zoës authentische Performance sorgt bei vielen für Begeisterung. Die Instagram-Community vergleicht ihre sanfte Stimme mit derjenigen der erfolgreichen britischen Folksängerin Birdy. «Engelhaft», schreibt eine Userin unter dem Video-Post. «Wow, so talentiert», kommentiert eine andere das Reel. Ein User sieht die Schweiz sogar schon auf dem Siegertreppchen: «Gewonnen!»

Zweisprachigkeit als Chance

Zoë Më wurde in Basel geboren, zog dann mit ihrer Familie nach Deutschland. Mit neun Jahren kehrte sie wieder in die Schweiz zurück – diesmal nach Freiburg, wo sie Französisch lernte. Ihren zweisprachigen Hintergrund bindet die heute 24-Jährige gerne in ihren Songs ein: Die Sängerin wechselt locker vom Französischen ins Deutsche, und das auch in einem einzigen Satz.

Genau in dieser Spielerei mit den unterschiedlichen Sprachmelodien und kulturellen Nuancen der zwei Sprachen sehen Zoës Fans eine Chance, wie sich die Schweiz von anderen Acts abgrenzen könnte. «Bitte eine Ballade auf Deutsch und Französisch – damit es mal etwas ganz anderes gibt als die letzten Jahre», heisst es in einem Instagram-Kommentar. Auch eine andere Userin fände ein zweisprachiges Lied spannender und authentischer: «Ich hoffe wirklich, dass du auf Deutsch und Französisch singen wirst – das passt zu 100 Prozent zu dir.»

«Ok, who is she?»

Trotz vieler positiven Reaktionen poppen auch kritische Stimmen auf. Der gemeinsame Nenner: Zoë Më war vielen bis jetzt unbekannt. Die Musikerin, die unter anderem den Titel «SRF 3 Best Talent» trägt, sorgt für Fragezeichen. «Ok, who is she?» kommentiert ein Instagram-User ironisch.

Manche haben bemerkt, dass Zoë die erste weibliche ESC-Kandidatin der Schweiz seit sechs Jahren ist. Ein User kommentierte auf Instagram ironisch: «Ich bin ein bisschen geschockt, dass es in der Schweiz Sängerinnen gibt!»

Erste Hinweise auf den ESC-Song?

Ein grosses Thema auf Instagram ist zudem Zoës ESC-Song. Dieser wird am 10. März enthüllt. Manche glauben, im Klavier-Video der Sängerin lassen sich bereits Hinweise auf das Wettbewerbs-Lied finden.

«Ob ‹Voyage› der Titel des Songs sein könnte?», fragt sich ein User. In ihrem kurzen Vorstellungslied singt Zoë nämlich, dass sie es kaum erwarten könne, uns im Mai auf eine «Voyage» mitzunehmen.