Die SRG bestätigt ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2027 in Bulgarien. In Zusammenarbeit mit den Regionaleinheiten RSI, RTR, RTS und SRF wird die Schweizer Delegation erneut mit einem eigenen Song am weltweit grössten Musikwettbewerb teilnehmen.

Die Schweizer ESC-Saison 2027 ist offiziell eröffnet: Die SRG bestätigt ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2027 in Bulgarien. In Zusammenarbeit mit den Regionaleinheiten RSI, RTR, RTS und SRF wird die Schweizer Delegation erneut mit einem eigenen Song am weltweit grössten Musikwettbewerb teilnehmen.

Die Schweiz wird auch 2027 beim Eurovision Song Contest antreten. Die SRG hält an ihrem offenen Einreichungsverfahren fest: Songs können weiterhin von allen Interessierten eingereicht werden. Das Zeitfenster für die Einreichung von Bewerbungen auf der Plattform srf.ch/eurovision ist offen vom 20. August 2026, 10 Uhr, bis am 7. September 2026, 23 Uhr.

Die SRG setzt dabei auf den in den letzten Jahren erfolgreichen internen Selektionsprozess und entwickelt ihn gezielt weiter. Dieser kombiniert die Einschätzungen einer nationalen und internationalen Expertenjury mit einer internationalen ESC-Fan-Jury. Beide werden bewusst etwas verjüngt, um den aktuellen Vorgaben der European Broadcasting Union (EBU) gerecht zu werden. Der Prozess wird durch KI-gestützte Analysen ergänzt. Umgesetzt wird der forschungsbasierte Teil künftig durch den neuen Partner puls Marktforschung.

«Unser Ziel bleibt unverändert», sagt Yves Schifferle, Head of Delegation Schweiz. «Wir wollen Songs und Artists finden, die international überzeugen und gleichzeitig authentisch zur Schweiz passen. Dafür entwickeln wir unsere Prozesse kontinuierlich weiter – auf Basis unserer Erfahrungen, mit neuen Ideen und modernen Instrumenten.» Das leicht angepasste Reglement für die Auswahl des Schweizer ESC-Beitrags ist ab sofort hier verfügbar:

Schweizer ESC-Reglement 2027

(Die rätoromanische Fassung folgt in Kürze.)

Zwei Songwriting-Camps im Sommer 2026

Einen besonderen Fokus legt die SRG auf die Artist- und Songsuche. Hintergrund ist die strategische Neuausrichtung des SUISA Songwriting Camps. Dieses wird sich künftig nicht mehr ausschliesslich auf den ESC konzentrieren. Die SRG wird deshalb im Sommer zwei eigene Camps durchführen, die Eurovision Songwriting Camps Switzerland 2026 – eines in der Schweiz und eines im internationalen Umfeld.

Ziel ist es, internationale Songwriter, Artists und Produzentinnen und Produzenten mit Schweizer Kreativen zusammenzubringen und gleichzeitig Schweizer Talenten den Zugang zu internationalen Netzwerken zu eröffnen. Die Anzahl Plätze bleibt bewusst begrenzt. Neben gezielten Einladungen wird es auch die Möglichkeit geben, sich für eine Teilnahme zu bewerben. Damit sollen auch neue, unbekannte Talente die Chance erhalten, am Prozess teilzunehmen.

Lasse Nymann als neuer musikalischer Leiter

Verantwortlich für die erweiterte Artist- und Songsuche ist neu Lasse Nymann. Der Songwriter, Produzent und Multiinstrumentalist war Teil des internationalen Songwriting- und Producing-Teams hinter «The Code» von Nemo und gewann damit 2024 den ESC für die Schweiz in Malmö.

Legende: Lasse Nymann, neuer musikalischer Leiter im Schweizer ESC-Team. Mikulas Pejcha

Der 32-jährige Norweger ist international hervorragend vernetzt: Er war bereits an Eurovision- oder nationalen Finalbeiträgen für die Schweiz, Norwegen, Deutschland, Zypern, Moldau und Grossbritannien beteiligt und wirkte schon an über 130 internationalen Veröffentlichungen mit.

Gleichzeitig kennt Lasse Nymann die Schweizer Musikszene sehr gut. In den vergangenen Jahren reiste er regelmässig für Songwriting-Projekte in die Schweiz, darunter mehrere Songwriting Camps wie das SUISA Songwriting Camp oder das Montreux Songwriting Camp. Dabei arbeitete er mit zahlreichen Schweizer Kreativen zusammen.

«Die Schweiz hat sich zu einer der spannendsten und erfolgreichsten ESC-Nationen entwickelt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der SRG neue Talente, Songs und kreative Partnerschaften zu entdecken – in der Schweiz und darüber hinaus», so Lasse Nymann. Yves Schifferle ergänzt: «Lasse Nymann verbindet ESC-Erfahrung, moderne Pop-Expertise und ein starkes, internationales Netzwerk mit einem echten Verständnis für die Schweizer Musikszene. Genau mit dieser Kombination wollen wir die Schweizer ESC-Strategie künftig weiter stärken.»

Lasse Nymann übernimmt die Aufgabe von Pele Loriano, der sich nach zwölf erfolgreichen Jahren entschieden hat, seinen Fokus künftig verstärkt auf internationale Projekte zu legen: «Die Zeit als Music Director der Schweizer Delegation war eine einzigartige Reise. Ich bin stolz darauf, was wir als Team für die Schweiz und Eurovision Schweiz erreicht haben, insbesondere der ESC-Sieg von Nemo und die grossartige Teamleistung am ESC 2025 in Basel. Ich bin der SRG für das Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit sehr dankbar und freue mich, dass unsere Wege auch in Zukunft eng verbunden bleiben werden.»

Yves Schifferle dankt Pele Loriano: «Pele Loriano war in den letzten zwölf Jahren eine der treibenden Kräfte hinter der Entwicklung der Schweiz am ESC und ein Hauptgrund dafür, dass wir international wieder konstant erfolgreich sind. Dafür gebührt ihm grosser Dank. Gleichzeitig freuen wir uns, auch künftig mit ihm als Produzent und Labelinhaber zusammenzuarbeiten.»

Alle News und Informationen zum Schweizer ESC-Projekt gibt es laufend auf www.srf.ch/eurovision.