Der Eurovision Song Contest 2026 erreichte weltweit 131 Millionen TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauer.

Der Rekordwert von 166 Millionen aus dem Vorjahr in Basel blieb damit klar unerreicht.

Mehrere Länder hatten den Wettbewerb im Streit um die Israel-Teilnahme boykottiert.

Der Rückgang ist jedoch für die Organisatoren keine Überraschung. Allein die fünf Boykottländer Island, Irland, Spanien, die Niederlande und Slowenien standen im Vorjahr für ein Publikum von zusammen mehr als 28 Millionen Menschen.

Legende: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski konnten den Quoten-Schiffbruch des ESC in diesem Jahr auch nicht abwenden – das Moderations-Duo erhielt für seine Leistung mehrheitlich negative Kritik. Getty Images/Christian Bruna

In der Schweiz erreichte der letztjährige ESC in Basel 57.5 Prozent des gesamten Fernsehpublikums – ohne Heimvorteil reichte es nun noch für 29.2 Prozent.

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Die höchsten Marktanteile erzielten Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark mit bis zu 92.8 Prozent.

ESC bleibt ein globales Phänomen

International blieb die Beteiligung hoch: Fans aus 148 Ländern gaben Stimmen ab. Ausserhalb der Teilnehmerstaaten gehörten die USA, Kanada, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den aktivsten Voting-Märkten.

Während das TV-Publikum schrumpfte, legte der ESC online weiter zu. Auf Social Media wurden bis Ende Mai mehr als 2.75 Milliarden Aufrufe gezählt.