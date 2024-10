Per E-Mail teilen

Den Eurovision Song Contest gibt es seit 1956. Seither fand er jedes Jahr statt – ausser 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der ESC in Rotterdam, Niederlande, damals abgesagt. Hier gibt es die Übersicht über alle Gewinner und Gewinnerinnen.

1969 fand der ESC in Madrid in Spanien statt. Das Besondere: Mit Frankreich, Niederlande, Spanien und Grossbritannien holten sich gleich vier Länder den Sieg. Der Grund: Damals gab es noch kein Reglement für einen Gleichstand. Spanien war damit das erste Land, das den ESC zweimal in Folge gewinnen konnte. Danach gelang das nur noch Luxemburg (1972 & 1973), Israel (1978 & 1979) und Irland – sogar dreimal hintereinander (1992, 1993 & 1994).

Als Folge auf den Punktegleichstand hat man etwas herumprobiert und 1975 ein neues Punktesystem eingeführt. Dieses wurde dann 2009 nochmals angepasst: Seither bestimmt zur Hälfte das Publikum und zur anderen Hälfte die Jury, welches Land wie viele Punkte erhält.

ESC 2025 in Basel Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRG Dank Nemos Sieg am Eurovision Song Contest findet der ESC 2025 in der Schweiz statt. Hier finden Sie alle News und Hintergründe dazu.