Einige hunderttausend Menschen kommen voraussichtlich während der Austragung des Eurovision Song Contests (ESC) nach Basel. Viele werden in einem Hotel wohnen. Die Nachfrage nach Hotelzimmern wird also riesig sein. Voraussichtlich werden in der ganzen Region alle Zimmer ausgebucht sein.

Wenn wir mit den Preisen übertreiben, schadet das Basel langfristig.

Trotz hoher Nachfrage sollen die Zimmerpreise auch während des weltweit grössten Musikanlasses nicht in die Höhe schnellen. So der Wunsch des Präsidenten der Region Basel von Hotellerie Suisse.

Legende: Wie viel kostet ein Hotelzimmer während des ESCS? Die Branche sagt möglicher Preiswucherei den Kampf an. (Symbolbild) Keystone/Gaetano Bally

«Wir wollen die Stadt langfristig als tolle Destination vermarkten», sagt Franz-Xaver Leonhardt. «Wenn wir es während des ESC mit den Preisen übertreiben, gibt uns das zwar im Moment viel Geld. Es schadet aber dem Image von Basel und dem langfristigen Umsatz der Hotels.»

ESC-Fans wollen wieder kommen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Basel will die Touristinnen auch aus Eigennutz gut behandeln; damit sie nach dem ESC die Stadt erneut besuchen. EPA/ADAM VAUGHAN 500'000 Menschen kamen 2023 an den ESC in Liverpool. Fast 70 Prozent jener, die zum ersten Mal dort waren, gaben danach an, die Stadt später erneut besuchen zu wollen. Auch Malmö wurde 2024 Anziehungspunkt tausender ESC-Begeisterter. Insgesamt habe sich für die Stadt durch den ESC ein Werbewert von mehr als 800 Millionen Euro ergeben. Das zeigen die Zahlen der European Broadcasting Union EBU, die den ESC durchführt.

In Basel ist die Hoffnung gross, dass ESC-Fans nach der Austragung 2025 erneut die Stadt besuchen – als Touristinnen und Touristen. Überteuerte Zimmerpreise könnten sie aber davon abhalten.

Wo beginnt der Wucher?

Der Verband möchte deshalb Preiswucher der eigenen Mitglieder bekämpfen – ein heisses Thema in der Messestadt Basel. Denn während der Uhren- und Schmuckmesse «Baselworld» erhöhten jeweils viele Hotels ihre Zimmerpreise stark. Ebenso während der Kunstmesse «Art Basel».

Legende: Sind die Preise für Hotelzimmer moderat, können sowohl Hotels als auch Basel Tourismus drauf hoffen, dass die Gäste nach dem ESC wiederkommen. KEYSTONE/DPA/Swen Pförtner

Leonhardt hat nun eine Grösse gefunden, Wucher zu definieren: Basel Tourismus hat sich ein Zimmerkontingent von 3000 gesichert. Davon wird es aber nicht alle brauchen. Etwa 1000 Zimmer kommen zurück auf den freien Markt.

«Wenn der Preis für eines dieser Zimmer doppelt so hoch wird, wenn es Basel Tourismus wieder freigibt, dann ist es Wucher», sagt Hotelier Franz-Xaver Leonhardt. Die Preise dürfen sich also maximal verdoppeln. So jedenfalls der Kodex, den sich der Verband selbst gegeben hat. Bindend ist er nicht.

Weltstadt Paris schlägt Basel

«Wir Hoteliers müssen uns wirklich Gedanken über Zimmerpreise machen», ist Leonhardt überzeugt. «Auch für andere Anlässe.» Im Blick hat er dabei die «Art Basel».

Diese hat jeweils im Herbst einen Ableger in Paris. Und just dann weilte Leonhardt in der französischen Hauptstadt. Dort seien die Preise nicht stark angestiegen während der Kunstmesse. «Wenn Galeristinnen und Einkäufer merken, dass sie in Paris für halb so viel Geld doppelt so viel Leistung bekommen, muss uns das zu denken geben.»

Wie komme ich an ein ESC-Ticket? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Im Mai hat Nemo aus der Schweiz mit «The Code» den Eurovision Song Contest gewonnen. Deshalb wird der ESC 2025 in der Schweiz ausgetragen. EPA/JESSICA GOW SWEDEN OUT Wer ein Ticket für den ESC will, muss sich zuerst registrieren. Die Registrierung auf ticketcorner.ch/esc ist allerdings erst die Voraussetzung, am Ticketverkauf teilnehmen zu können. Eine Garantie auf einen Platz ist sie nicht. Der Verkauf startet am 29. Januar 2025. Die Tickets kosten zwischen 40 und 350 Franken.

Ob sich die Hotels an die Regeln halten, ist noch nicht klar. Der ESC startet den Ticketverkauf 29. Januar 2025. Etwa zur selben Zeit will Basel Tourismus die unbenutzten Kontingente an Hotelzimmern freigeben.

Dann wird klar, ob sich die Basler Hotels an den eigenen Kodex halten, oder ob sie doch verführt werden von der Möglichkeit, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen.