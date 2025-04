Am 11. Mai findet in Basel die grosse Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest statt.

Heute ab 13:30 Uhr geben die Organisatoren in einer Medienkonferenz Einblicke in die finalen Planungsdetails und präsentieren weitere Showacts.

Ebenfalls auf der Agenda: Das Public Value Programm der kommenden Wochen, die Transportlösungen und was es mit der ESC-App auf sich hat.

Die gesamte Veranstaltung, moderiert von Sven Epiney, können Sie live bei uns im Stream verfolgen.

In gut einem Monat heisst es endgültig Leinen los für den Eurovision Song Contest in Basel, wenn am 11. Mai der Türkise Teppich für die grosse Eröffnungszeremonie ausgerollt wird. Wie genau die Feier abläuft, erste Intervall-Acts und was die ESC-Fans in den kommenden Wochen sonst noch erwartet, erfahren Sie an der heutigen Medienkonferenz um 13:30.

Passend zum Austragungsort Basel findet die Veranstaltung an Bord des «Rhystärns» statt. Bevor der grösste Musikwettbewerb der Welt richtig Fahrt aufnimmt, legt Moderator Sven Epiney zur Einstimmung mit dem Publikum zu einer kleinen Rundfahrt durch die Rheinmetropole ab.

Ein weiterer Programmpunkt der heutigen Ankündigungen werden zudem die Public-Value-Projekte der kommenden Wochen, die darauf abzielen, möglichst die gesamte Schweiz am Eurovision Song Contest teilhaben zu lassen. Und besonders relevant für alle, die im Rahmen des ESC ans Rheinknie strömen werden: die geplanten Transportlösungen in und um Basel.

An der Medienkonferenz mit an Bord Box aufklappen Box zuklappen Neben Moderator Sven Epiney sind für die Medienkonferenz folgende Personen mit im Boot: Reto Peritz & Moritz Stadler , Executive Producers

, Executive Producers Beat Läuchli , Project Lead Host City

, Project Lead Host City Letizia Elia , Direktorin Basel Tourismus

, Direktorin Basel Tourismus Francesca Guicciardi , Co-Head Public Value ESC

, Co-Head Public Value ESC Marco Krämer , Senior Show Producer ESC

, Senior Show Producer ESC Nicole Simmen , Produzentin und Autorin ESC

, Produzentin und Autorin ESC Samuel Bohren, Projektleiter Events SBB RailAway