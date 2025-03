Per E-Mail teilen

Mitte Mai ist Basel Gastgeber des Eurovision Song Contests – doch «der ESC ist mehr als nur eine TV-Show», betont Projektleiter Beat Läuchli. Die Stadt am Rhein wird eine Woche lang zur Festivalzone mit Konzerten, Events und Begegnungen. So wird das Begleitprogramm zum Eurovision Song Contest in der Metropole aussehen:

Conchita Wurst im Eurovision Village

Vom 10. bis 17. Mai entsteht rund um die Messe Basel das Eurovision Village, der zentrale Treffpunkt für alle ESC-Fans. Täglich ab 10 Uhr geöffnet, verwandelt sich Halle 1 ab dem Mittag in eine riesige Party-Location mit Platz für 12'000 Besuchende. Performen werden unter anderem die ESC-Siegerin von 2014 Conchita Wurst, ehemalige Schweizer Acts wie Remo Forrer, Luca Hänni, Timebelle, Sinplus und Anna Rossinelli sowie internationale Gäste wie SNAP! und Rednex.

Im Rahmen des «Public Value»-Konzepts erhalten auch lokale Musikerinnen und Musiker eine Bühne. Bereits bestätigt sind etwa der Juventus Musica Basel, der Singsieme Chor von insieme Basel, der Pop-Chor der School of Rock Basel sowie das Jugendorchester Knaben- und Mädchenmusik Basel.

Als Hosts durch das Programm führen werden Tanja Dankner, Odette Hella’Grand und Grand Joël von Mutzenbecher.

Party im EuroCafé und EuroClub

Mit dem «EuroCafé» entsteht ein neuer Treffpunkt im Herzen des Village. Dieser ist täglich von 16 bis 23:30 Uhr geöffnet. Wer länger feiern will, findet ab 23 Uhr im «EuroClub» auf dem Messegelände die Möglichkeit zur Afterparty mit ehemaligen ESC-Stars wie Emmelie de Forest, César Sampson und Jerry Heil.

Open Air am Eurovision Square

Der Barfüsserplatz verwandelt sich eine Woche lang zum «Eurovision Square» mit einer Open-Air-Bühne. Täglich ab 16 Uhr (am Wochenende ab 14 Uhr) treten hier Schweizer und europäische Acts auf. Über 50 Konzert sind bereits geplant. Kooperationspartner sind unter anderem «Em Bebby sy Jazz» und das Stimmen Festival.

Jeder Tag steht unter einem eigenen Motto, darunter:

Jazz Day: Kooperation mit «Em Bebby sy Jazz»

Kooperation mit «Em Bebby sy Jazz» Klassik & Crossover Day: mit dem Sinfonieorchester Basel

mit dem Sinfonieorchester Basel Hip-Hop Day: Bühne für Rap, Urban Beats und Breakdance

Bühne für Rap, Urban Beats und Breakdance Eurovision Day: ein Tag voller ESC-Hits und Überraschungen

Zu den Public-Value-Projekten auf der Bühne zählen unter anderem die Auftritte des Superar Suisse Chor & Orchester, des Chors der Nationen und des ESC-Projektorchesters. Zudem werden ein School Song Contest sowie Songwriting-Workshops hier stattfinden.

Flanieren auf dem Eurovision Boulevard und der Eurovision Street

Die «Eurovision Street» erstreckt sich vom Badischen Bahnhof bis zum Bahnhof SBB und verbindet die verschiedenen ESC-Hotspots der Stadt. Entlang der Strecke sorgen Strassenmusik, Food-Stände und thematische Dekorationen für Festivalstimmung.

Der «Eurovision Boulevard» am Rheinufer wird zum Treffpunkt für Fans und Flaneure. Hier laden Verpflegungsstände, Info-Points und Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein, während auf Busking-Bühnen täglich von 13 bis 23 Uhr Live-Musik zu hören ist. Auch das Tanzfest Region Basel wird hier mit einer eigenen Bühne vertreten sein.

Mitmachen für alle

Die Stadt Basel will dafür sorgen, dass die ganze Bevölkerung etwas vom ESC hat. Weitere Programmpunkte erstrecken sich daher über die Stadt verteilt:

«Sing! Basel» : Ein Mitmach-Chor für alle

: Ein Mitmach-Chor für alle ESC-Ausstellung im Historischen Museum Basel

Disco für Menschen mit und ohne Hörbeeinträchtigung

«ESC Disco 60+», die laut Veranstaltern bereits nahezu ausverkauft ist