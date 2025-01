Heute Punkt 10 Uhr begann der erste Vorverkauf für den Eurovision Song Contest 2025 in der Basler St. Jakobshalle. Die Tickets für die Live-Shows waren bereits nach sieben Minuten nicht mehr verfügbar. Die Preview-Shows waren nach 20 Minuten ausverkauft. Insgesamt wurden in der ersten Welle 42'000 Tickets verkauft. Bei sekundären Ticketverkäufern werden mittlerweile Ticketpreise von über 6500 Franken aufgerufen.

Wer heute kein Ticket ergattern konnte, sich aber Anfang Januar registriert hat, kann sich dennoch freuen: In den kommenden Monaten wird es weitere Verkaufswellen geben. Die genauen Daten dieser Verkaufswellen werden frühzeitig bekannt gegeben.

Für welche Shows gibt es Tickets?

Insgesamt wird es neun Publikum-Shows geben. Für die beiden Halbfinals und den Final gibt es jeweils drei Shows.

Das sind die Shows Box aufklappen Box zuklappen Erster Halbfinal Evening Preview Show: Montag, 12. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview Show: Dienstag, 13. Mai, 15 Uhr

Live TV Show: Dienstag, 13. Mai, 21 Uhr Zweiter Halbfinal Evening Preview Show: Mittwoch, 14. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview Show: Donnerstag, 15. Mai, 15 Uhr

Live TV Show: Donnerstag, 15. Mai, 21 Uhr Finale Evening Preview Show: Freitag, 16. Mai, 21 Uhr

Afternoon Preview Show: Samstag, 17. Mai, 13.30 Uhr

Live TV Show: Samstag, 17. Mai, 21 Uhr

Welche Kategorien und Eintrittspreise gibt es?

Zur Verfügung stehen verschiedene Kategorien: Stehplätze, Sitzplätze, Sitzplätze mit eingeschränkter Sicht sowie barrierefreie Sitzplätze. Zur Übersicht ist seit gestern auch der ESC-Saalplan für die Basler St. Jakobshalle bekannt. Die Tickets kosten zwischen 40 Franken und 350 Franken.

Tickets nur für Registrierte

Personen, die sich vorab registriert haben, erhielten 48 Stunden vor Beginn des Verkaufsstarts eine E-Mail mit einem Zugangscode und dem Link zum Ticketkauf auf ticketcorner.ch. Dort konnte eine Order für maximal vier Karten platziert werden. Die Tickets sind personalisiert. Schon bei der Buchung müssen die Namen der teilnehmenden Personen genannt werden.

Mit den Beschränkungen wollen die Veranstalter verhindern, dass Wiederverkäufer sich viele Tickets unter den Nagel reissen und später teuer weiterverkaufen. Dennoch werden bereits jetzt Tickets von Wiederverkäufern angeboten – zu bis zu vierstelligen Beträgen. Finaltickets erreichen gar Preise von zirka 6500 Franken.

Später soll es eine offizielle Plattform geben, auf der Menschen, die trotz Ticket doch nicht am ESC teilnehmen können, Karten weiterverkaufen können. Dort können die Tickets nur zum aufgedruckten Originalpreis weiterverkauft werden, heisst es von der Europäischen Rundfunkunion.

Keine Tickets bekommen?

In den kommenden Monaten wird es weitere Verkaufswellen geben, bei denen zusätzliche Tickets verfügbar sein werden. Die Chance bleibt bestehen, beim ESC 2025 in Basel live dabei zu sein. Die genauen Daten dieser Verkaufswellen werden frühzeitig bekannt gegeben, um möglichst vielen Fans die Chance zu geben, live dabei zu sein.

Wer sich nicht vorregistrieren oder Tickets für die Live-Shows kaufen konnte, für den gibt es ab Donnerstag, den 30. Januar auch Tickets für das Public Viewing «Arena plus», das zeitgleich mit dem Finale am 17. Mai im Basler Stadion St. Jakob-Park stattfindet. Dort haben 36'000 Fans Platz.

Vor der Übertragung des Finales findet zum Public Viewing eine 90-minütige Pre-Show statt, an der unter anderem Baby Lasagna, DJ Antoine und Anna Rossinelli teilnehmen. Weitere Acts werden in den kommenden Wochen kommuniziert. Wer am 29. Januar keine Tickets für die Hallenshows bekommen konnte, wird per Mail über den Verkaufsstart für die Arena Plus informiert – und hat somit einen Vorsprung beim Verkauf dieser Tickets.