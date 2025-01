Diese Länder treten in den beiden ESC-Halbfinals gegeneinander an

Malmö hat den ESC symbolisch an Basel übergeben und die beiden Halbfinals wurden ausgelost. Die grosse Übersicht.

Diese Länder treten im ersten Halbfinale am 13. Mai 2025 in Basel gegeneinander an:

Diese Länder treten im zweiten Halbfinale am 15. Mai 2025 in Basel gegeneinander an:

Was ist der Semi-Final Draw beim ESC? Bei dieser Auslosung wird festgelegt, welche Länder in welchem der beiden Halbfinals antreten. Ausserdem wird entschieden, ob ein Land in der ersten oder der zweiten Hälfte eines Halbfinales auftritt.

Legende: Auf diesen Röllchen standen die Namen der Teilnehmerländer, die «G&G»-Moderatorin Jennifer Bosshard heute gezogen und vorgelesen hat. KEYSTONE/Georgios Kefalas

In welchem Halbfinale voten die «Big Five» und das Gastgeberland Schweiz? Italien, Spanien und die Schweiz dürfen im ersten Halbfinale voten. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich voten im zweiten Halbfinale.

Welche Länder sind automatisch im Finale am 17. Mai 2025? Die sogenannten «Big Five», das sind Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien, sowie das Gastgeberland, in diesem Jahr ist das die Schweiz, sind direkt für das Grand Final qualifiziert. Insgesamt nehmen 37 Länder am diesjährigen ESC teil.

Wie verlief die Stabsübergabe an Basel? Die traditionelle Stabsübergabe, bei der die Host-City des Vorjahres die Staffel an die neue Host-City übergibt, fand im Kunstmuseum Basel statt. Die schwedischen Verantwortlichen überreichten Regierungspräsident Conradin Cramer den eigens für Basel kreierten ESC-Umhang mit der Aufschrift «From Malmö to Basel with Love». Der farbenfrohe Mantel wurde ursprünglich vom Malmöer Designer Pampas entworfen und 2024 von Nemo getragen.

Legende: Die Vorsitzende des Parlaments von Malmö, Carina Nilsson, hat den ESC-Staffelstab in Form eines Patchwork-Umhangs dem Basler Regierungspräsidenten Conradin Cramer übergeben. Dominik Pluess

Was war an dem Event besonders? Das Konzept der Show, das Bühnendesign, die Einspieler, Aufzeichnung und Übertragung wurden von 14 Studierenden der Fachhochschule Graubünden produziert, unterstützt von Expertinnen und Experten der SRG SSR. Die Beteiligung der Fachhochschule Graubünden ist Teil des umfassenden Public-Value-Programms, das den ESC 2025 begleitet.

Legende: Die Fachhochschule Graubünden war für den Semi-Final Draw im Kunstmuseum Basel mitverantwortlich. Dominik Pluess

Welche wichtigen Termine rund um den ESC folgen noch? Bevor am 13. und 15. die beiden Halbfinals und am 17. Mai das Grand Final stattfinden, gibt es noch weitere Termine, die Sie sich rot im Kalender markieren sollten:

Am 29. Januar um 10:00 Uhr beginnt der offizielle Ticketverkauf für die ESC-Shows in der St. Jakobshalle (Vorregistrierung notwendig).

beginnt der offizielle in der St. Jakobshalle (Vorregistrierung notwendig). Der Ticketverkauf für das grösste Public Viewing der Schweiz, in der Arena Plus im St. Jakob-Park, startet am 30. Januar um 10:00 Uhr auf Ticketcorner (ohne Vorregistrierung).

der Schweiz, in der Arena Plus im St. Jakob-Park, startet am auf Ticketcorner (ohne Vorregistrierung). Voraussichtlich Ende Februar wird der Schweiz Act bekannt gegeben.

wird der bekannt gegeben. Am 11. Mai findet am Basler Messegelände die feierliche Eröffnungszeremonie des ESC 2025 auf dem «Turquoise Carpet» statt.