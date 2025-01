Weltstars wie Lady Gaga, Rihanna oder Beyoncé schwören auf seine Mode: Kevin Germanier hat sich in den vergangenen Jahren weltweit einen Namen gemacht. Seinen internationalen Durchbruch feiert er 2022 an der Pariser Fashion Week.

Vergangenes Jahr machte der Romand mit den Kostümen für die Schlussfeier der Olympischen Spiele in Paris von sich reden. Jetzt entwirft er als Head of Costume Show die Outfits für sämtliche Tänzerinnen und Tänzer des Rahmenprogramms sowie für die Hosts des Eurovision Song Contest 2025.

Wir haben gewonnen, also ist jetzt Showtime!

Dabei legt er wie gewohnt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. «Es ist das erste Mal, dass wir Upcycling so viel Platz einräumen», so der 33-Jährige gegenüber «Gesichter und Geschichten». Es liege ihm am Herzen, dass alle Outfits in der Schweiz gefertigt werden.

«Es gibt hierzulande viele Künstlerinnen und Handwerker, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Wir wollen Schweizer Know-how zelebrieren. Wir haben gewonnen, also ist jetzt Showtime!»

1 / 6 Bild 1 von 6 Legende: 2022 feiert Kevin Germanier an der Pariser Fashion Week seinen internationalen Durchbruch. KEYSTONE / Christophe Petit Tesson

2 / 6 Bild 2 von 6 Legende: Seine Kreationen zeichnen sich durch ihre Extravaganz aus. KEYSTONE / Christophe Petit Tesson

3 / 6 Bild 3 von 6 Legende: Seine farbenfrohen und glitzernden Kostüme ziehen die Blicke auf sich. KEYSTONE / Christophe Petit Tesson

4 / 6 Bild 4 von 6 Legende: Auch für Behindertensportlerinnen und -sportler designt Kevin Germanier aussergewöhnliche Outfits. KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

5 / 6 Bild 5 von 6 Legende: 2024 entwarf er die Kostüme für die Schlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris. KEYSTONE / Laurent Gilliéron

6 / 6 Bild 6 von 6 Legende: Ein neuer Stern am internationalen Modehimmel: Walliser Kevin Germanier. IMAGO / ABACAPRESS

Das gilt auch für die drei ESC-Moderatorinnen. Doch auch wenn Opulenz, Glitzer und Federn Kevin Germaniers Kreationen auszeichnen, werden sich die Outfits für Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer von seinen üblichen Designs abheben.

«Ich werde die drei nicht in Federkleider stecken, nur weil das mein Markenzeichen ist. Der Eurovision Song Contest ist keine Kevin-Germanier-Show.»

Sie sollen sich nicht in ihren Kostümen gefangen fühlen.

Die Hosts müssten sich in ihrer Haut wohlfühlen – gerade auch, weil es eine Live-Show sei. «Sie tragen eine enorme Verantwortung. Sie sollen sich nicht in ihren Kostümen gefangen fühlen.» Ob Glitzer oder nicht: Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer werden im Mai zweifellos einen glänzenden Auftritt hinlegen.