Unter dem Motto «United by Music» findet in Basel der Eurovision Song Contest 2025 statt. Hier finden Sie Fragen und Antworten rund um den Event.

Wann findet der ESC 2025 statt?

Die Halbfinals werden am Dienstag, 13., und Donnerstag, 15. Mai 2025 stattfinden. Das Finale ist dann am Samstag, 17. Mai 2025.

Welche Stadt ist Austragungsort?

Die SRG, zu der auch SRF gehört, und die EBU (Europäischen Rundfunkunion) haben Ende August die Stadt Basel als «Host City» für den 69. Eurovision Song Contest bestimmt. Basel hat mit einem attraktiven Gesamtpaket mit zahlreichen Side-Events überzeugt, sagte SRG-Mediensprecher Edi Estermann. Die Shows werden in der St. Jakobshalle, mit rund 12'000 Plätzen, stattfinden.

01:24 Video Der ESC findet am Rheinknie statt Aus SRF News Videos vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Wie lautet das Motto?

Ende 2023 wurde beschlossen, den für den ESC in Liverpool entwickelten Slogan «United by Music» dauerhaft zu übernehmen. Zukünftige ESC-Veranstaltungen stehen somit unter diesem Motto, das Inklusion, Gleichheit, Universalität und Vielfalt durch Musik betont, so Martin Österdahl, Executive Supervisor des ESC. Das visuelle Design wird hingegen weiterhin jährlich neu gestaltet.

Gibt es Programm rund um den ESC?

Neben den Auftritten in der St. Jakobshalle soll es am Finaltag im angrenzenden Park eine «Arena Plus» mit Konzerten ehemaliger ESC-Stars geben. Zudem plant der Kanton «ein umfassendes Begleitprogramm» in Basel. Unter anderem ist eine «Eurovision Street» in der Steinenvorstadt und entlang des Kleinbasler Rheinbords vorgesehen.

Wo kann ich Tickets kaufen?

Wann der Ticketverkauf für den ESC 2025 startet, ist bisher nicht bekannt. Gemäss den Veranstaltern wird in den folgenden Monaten informiert. Auch die Kosten pro Ticket sind noch nicht bekannt.

Welche Länder nehmen teil?

Alle Länder, die aktive Vollmitglieder der Europäischen Rundfunkunion sind, können auf Antrag am ESC teilnehmen. Eine Ausnahme ist Australien. Wegen der Beliebtheit der Show im Land darf es als «assoziiertes Mitglied» auch am ESC teilnehmen. Gemäss Medienberichten haben folgende Länder ihre Teilnahme bereits zugesagt. Bis Mitte März 2025 kann man sich offenbar noch anmelden.

Wer tritt für die Schweiz an?

Die Suche nach dem Schweizer Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 läuft noch – die Anmeldefrist ist aber bereits abgelaufen. Der Schweizer Act sowie der Song werden Anfang 2025 bekannt gegeben. Der Act ist beim Heim-ESC direkt für die Finalshow qualifiziert. Die Auswahl sowie die Betreuung des Schweizer Acts wird von SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam realisiert.

Wer wird den ESC 2025 moderieren?

Dazu gibt es noch keine Infos.

Wie teuer wird der ESC und wer bezahlt?

Die Kosten tragen die EBU, die SRG und die Host City Basel gemeinsam. Das genaue Budget steht noch aus, jedoch liegen frühere Ausgaben zwischen 10 und 70 Millionen Franken. Die SRG schätzt 20 bis 40 Millionen.

Wie stehen die Chancen der Schweiz auf einen erneuten Sieg?

Die Chancen der Schweiz auf einen erneuten Sieg sind ungewiss und von vielen Faktoren abhängig. Allerdings haben bereits Länder wie Spanien, Luxemburg, Israel und Irland mehrfach in Folge gewonnen. Als Titelverteidiger hat die Schweiz, ebenso wie die «Big Five» Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien und Italien, einen garantierten Startplatz im Finale.

Die erste Grand-Prix-Siegerin kam aus der Schweiz. Lys Assia gewann 1956 in Lugano. Nach Céline Dion 1988 mit «Ne Partez Pas Sans Moi» holte Act Nemo 2024 mit «The Code» die ESC-Trophäe zurück in die Schweiz.

Schweiz dreimal auf Platz 1 Box aufklappen Box zuklappen Die Schweiz hat den ESC schon dreimal gewonnen. 1956 Lys Assia 1988 Céline Dion 2024 Nemo