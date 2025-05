Rassistischen Beleidigungen, Gewalt und sexuelle Übergriffe – so unerwünscht diese Grenzüberschreitung auch sind, bei vielen Grossanlässen kommen sie trotzdem vor. Im Hinblick auf den Eurovision Song Contest bereitet sich der Kanton Basel-Stadt deshalb besonders gründlich vor. Rund um die Uhr sollen Fachpersonen für Betroffene da sein.

Legende: Der Kanton Basel-Stadt präsentiert die Sicherheitsmassnahmen – kurz bevor der ESC losgeht. Die Zuständigen: Sonja Roest, Stephanie Eymann, Conradin Cramer und Sim Eggler. SRF/Laura Baldini

Das Sicherheitskonzept sei «einzigartig» sagt die Sicherheitsdirektorin des Kantons, Stephanie Eymann. Bei einem Grossanlass, mit Gästen aus ganz Europa, brauche es zwingend ein niederschwelliges Angebot, um Übergriffe zu melden.

Dieser ganzheitliche Ansatz, der eben nicht nur rein polizeilich ist, ist einmalig.

Gerade für die Gäste, die nicht mit den Schweizer Behörden vertraut sind, sei das niederschwellige Angebot wichtig. Der Kanton setzt hier auf drei Hauptmassnahmen: auf mobile Awareness-Teams, auf sichere Rückzugsorte, die sogenannten «Safer Spaces», und eine 24-Stunden-Hotline,

Legende: Dank der pinken Westen sollte das Awareness-Team in der Menge der ESC-Feiernden einfach zu finden sein. SRF/Laura Baldini

Wer am ESC unterwegs ist und sich bedrängt fühlt, kann sie sich an die Polizei oder einen Sicherheitsdienst wenden. Zusätzlich zur klassischen Security engagiert der Kanton einen ergänzenden Sicherheitsdienst, der auf Gewaltprävention und Unterstützung von Gewaltopfern spezialisiert ist.

Mobile Awareness-Teams

Die Awareness-Teams bestehen aus mindestens einer Fachperson und aus Freiwilligen. Dabei wurden Freiwilligen ausgewählt, die aufgrund ihrer sonstigen Tätigkeit gut in ein Awareness-Team passen, weil sie zum Beispiel dank ihres Berufs ausgeprägte Sozialkompetenzen haben.

Legende: Schulung für ein Awareness-Team: mit Rollenspielen werden die Freiwilligen auf die verschiedenen Situationen vorbereitet. SRF

Rund um die Uhr sind Mitarbeitende der mobilen Teams an den Veranstaltungsorten des ESC zu finden. Sie tragen pinke Westen und sollen im Idealfall eingreifen und deeskalieren, bevor eine Situation aus dem Ruder läuft.

Safer Spaces

Zusätzlich zu den unterschiedlichen Sicherheitskräften, gibt es vier Zufluchtsorte: bei der Arena Plus im St. Jakob Stadion, in der St. Jakobshalle, wo der Contest stattfindet, auf dem Messeplatz beim Eurovision Village und auf dem Barfüsserplatz. Die Zufluchtsorte heissen «Safer Spaces», wer sich bedrängt oder überwältigt fühlt, kriegt dort Hilfe von Fachpersonen.

Legende: Bei der St. Jakobshalle und in der Arena plus im Joggeli gibt es je ein «Safer Space». Keystone/Georgios Kefalas

Die Unterstützung in den Safer Spaces ist mehrsprachig möglich. Je nach Situation wird die betroffene Person unterstützt, sei es mit dem Rufen eines Taxis zurück ins Hotel oder im Ernstfall mit einer Begleitung zum Polizeiposten.

24/7-Hotline

Die Hotline am ESC ist 24 Stunden am Tag und während der ganzen Woche in Betrieb. Betreut wird sie durch die Opferhilfe beider Basel und die «Dargebotene Hand», die die Notfallnummer 143 betreibt. Sie verweisen die Leute an den nächsten Safer Space oder alarmieren auch Rettungskräfte, falls nötig.

Legende: Der ESC soll für alle ein Fest werden – und in guter Erinnerung bleiben SRG

Für die Ausarbeitung des Sicherheitskonzepts arbeitete der Kanton mit dem benachbarten Bundesland Baden-Württemberg zusammen. Dort zeigen die Zahlen: wenn Opfer von Übergriffen gut unterstützt werden, werden auch mehr Delikte verzeigt.

Und was bleibt?

Das ausgeklügelte Konzept soll aber nicht nur einmalig in der ESC-Woche angewendet werden. Es ist gleichzeitig auch Pilot für andere Schweizer Grossanlässe. Mit dem Sicherheitskonzept am ESC soll geprüft werden, wie in der Zukunft auch an anderen Anlässen Opfer von Übergriffen zeitnah und professionell unterstützt werden können.